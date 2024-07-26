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Terme Kaymakamı Metin Maytalman, LGS'de dereceye giren öğrencileri tebrik etti.

LGS dereceye giren öğrenciler makamında misafir eden Maytalman, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, okul idarecileri, velileri ve öğrencileri başarılarından dolayı kutladı.

Kaymakam Maytalman, öğrencileri yetiştiren fedakar anne ve babaları ile öğrencileri eğiten öğretmenlere minnettar olduklarını kaydetti.

Program sonunda öğrencilere başarılarından dolayı hediye takdim edildi.