Terme Mukaddes Kul Özel Eğitim Uygulama Okulu\'nda Engelliler Haftası etkinliği düzenlendi

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??????? Samsun'un Terme ilçesinde, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Terme Mukaddes Kul Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda program düzenlendi.

Terme İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, programa Terme Kaymakamı Metin Maytalman, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Sezai Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eren Dede, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mehmet Çırtlık, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse ve protokol üyeleri katıldı.

Engelliler Haftası'nın önemine vurgu yapılan etkinlikte, özel eğitim alanında çalışan öğretmenler ve öğrencilerin gösterileri büyük beğeni topladı.

Program sonunda katılımcılara teşekkür eden İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Rahman Köse, bu tür etkinliklerin engelli bireylerin toplumda daha fazla farkındalık oluşturmasına yardımcı olduğunu belirtti.