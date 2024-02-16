Terörizmin finansmanı suçu iddiasıyla mal varlığı dondurulan 9 kişiye yönelik kararlar iptal edildi

Terörizmin finansmanı suçu iddiasıyla mal varlığı dondurulan 9 kişiye yönelik kararlar, makul sebeplerin ortadan kalktığı gerekçesiyle iptal edildi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Malvarlığının Dondurulması Kararlarının Kaldırılması Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller ile terörizmin finansmanı suçu sebeplerinin ortadan kalkmasına istinaden 9 kişinin mal varlığının dondurulması kararları kaldırıldı.
Bu kişiler Basel Alramo, Zeki Savaş, Ali Akın, Mehmet Ali Şengül, Erdoğan Çakır, Birsen Kars, Hülya Demirer, Sevilay Akyıldırım ve Şerefettin Gül olarak sıralandı.
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Kanunu kapsamında gerçekleştirilen fiillerde makul sebeplerin ortadan kalkması nedeniyle 9 kişi hakkında verilen malvarlığı dondurma kararı kaldırıldı.
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