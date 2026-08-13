Terörle Mücadele Başvuru Süreci Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Terörle Mücadele Başvuru Süreci Başlıyor

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MSB, terörle mücadelede yaralananların başvuru sürecinin 1 Eylül'de e-Devlet'te başlayacağını duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanların başvuru sürecinin 1 Eylül'de e-Devlet kapısı üzerinden erişime açılacağını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki başvuru sürecine ilişkin şu bilgiler verildi:

"Terörle mücadelede yaralanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli, emniyet teşkilatının emniyet hizmetleri sınıfına mensup personeli ile güvenlik korucularının muvazzaf/emeklileri dahil, e-Devlet üzerinden başvuruda açılacak ekrana 'terör sonucu yaralanma' olayını özetleyecek ve varsa ellerinde bulunan bilgi belgeleri yükleyerek başvurularını gerçekleştirecektir. Başvuru sürecinde vatandaşlarımızın kamu kurumlarından herhangi bir belge talep etmesine gerek yoktur, ellerinde bulunan bilgi, belgeleri e-Devlet'e yüklemeleri yeterli olacaktır. e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurular haricinde birlik, kurum ve askerlik şubelerinden başvuru kabul edilmeyecektir."

Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, E-Devlet, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terörle Mücadele Başvuru Süreci Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat Kilosu 15 bin liradan satılıyor 600 metrelik uçurumda tehlikeli hasat! Kilosu 15 bin liradan satılıyor
Çerkezköy’de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti Çerkezköy'de 2 yaşındaki çocuk pencereden düşerek hayatını kaybetti
Koyun sürüsüne otomobil çarptı Çok sayıda hayvan telef oldu Koyun sürüsüne otomobil çarptı! Çok sayıda hayvan telef oldu
Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım DEM Parti ve Yeni Parti’nin istediği oluyor Terörsüz Türkiye sonrası kritik adım! DEM Parti ve Yeni Parti'nin istediği oluyor
Öcalan’ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı Öcalan'ın aile ziyaretindeki masadaki kutuların sırrı ortaya çıktı
Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler Binlerce kişi Perseid meteor yağmurunu izlemek için akın etti! Trafik kilitlendi, kilometrelerce yürüdüler

22:41
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: İsrail adım atmazsa radikal adımlar atarız
21:53
Kara Kartal pençeyi vurdu Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde Play Off Turu’na yükseldi
Kara Kartal pençeyi vurdu! Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Play Off Turu’na yükseldi
21:49
“15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı“ iddiası Davaya bakanlık da müdahil olacak
"15 yaşındaki kız çocuğu temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı" iddiası! Davaya bakanlık da müdahil olacak
21:18
Mansur Yavaş İYİ Parti’ye mi geçiyor Açıklamalar peş peşe geldi
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
21:06
İYİ Parti’den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti’ye katılacağını açıkladı
İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı
20:22
Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Darbedilen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan hakkında ‘cinsel taciz’ iddiasıyla soruşturma başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 01:46:45. #7.13#
SON DAKİKA: Terörle Mücadele Başvuru Süreci Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.