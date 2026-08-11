Terörle Mücadelede Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika
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Terörle Mücadelede Koordinasyon Toplantısı

Terörle Mücadelede Koordinasyon Toplantısı
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Adalet Bakanlığı, terör suçlarıyla mücadelede koordinasyonu güçlendirmek için 81 ilin savcılarıyla Ankara'da toplantı düzenledi. FETÖ'nün güncel yapılanması ve terörle mücadeledeki kararlılık vurgulandı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce, terör suçlarıyla mücadelede güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla "Terör Suçları Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Ankara'da bir otelde yapılan toplantıya, Adalet Bakan Yardımcısı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi Can Tuncay, Ceza İşleri Genel Müdürü Hazım Aslancı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı Yusuf Topcan, 81 ilde terör suçlarından sorumlu cumhuriyet başsavcı vekilleri ve cumhuriyet savcıları ile TEM Daire Başkanlığında FETÖ, sol terör örgütleri ve dini istismar eden terör örgütlerine yönelik çalışmalar yürüten yetkililer katıldı.

Toplantıda, sahadaki güncel gelişmeler ve uygulamada karşılaşılan hususlar değerlendirildi.

Adalet Bakan Yardımcısı Can Tuncay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, başta Fetullahçı Terör Örgütü olmak üzere Türkiye'de faaliyet gösteren terör örgütlerinin güncel durumunu değerlendirmek, mücadelede görev alan birimler arasındaki koordinasyonu geliştirmek ve ülke genelinde uygulama birliğini güçlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Tuncay, terör örgütlerinin değişen yapılanma biçimlerinin ve güncel faaliyetlerinin yakından takip edilmesinin terörle mücadelede büyük önem taşıdığını belirtti.

"FETÖ, güncel olarak yapılanmaya devam ediyor"

FETÖ'nün geçmişten bugüne gerçekleştirdiği eylemlere değinen Tuncay, şunları ifade etti:

"Özellikle FETÖ açısından, 2012'de Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarımızın bir kumpas sonucu gözaltına alınmaya çalışılması, daha sonra Gezi Parkı olaylarının provoke edilmesi, sözde 17-25 yolsuzluk operasyonları ve sonrasında en büyük silahlı eylemleri olan 15 Temmuz darbe girişiminden sonra örgüt, terör örgütü elebaşının ölümünden sonra da faaliyetlerine devam etmekte, güncel olarak yapılanmaktadır."

FETÖ ile mücadelenin kesintisiz sürdürüleceğini vurgulayan Tuncay, "Bu konuda azmimiz ve FETÖ ile mücadelede kararlılığımız en üst seviyededir. İnşallah, bu toplantıda özellikle FETÖ ile mücadele konusunda 'daha fazla ne yapılabilir'i beraber bulup, kararlaştırıp faaliyete koyacağız." dedi.

"Terör örgütleri devletin ve milletin birliğini hedef alıyor"

Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanı Yusuf Topcan da Türkiye'nin jeopolitik ve stratejik konumu nedeniyle farklı ideolojilere sahip terör örgütleriyle uzun yıllardır mücadele ettiğini söyledi.

Terör örgütlerinin devlet güvenliği ve kamu düzenine yönelik en önemli tehditlerin başında geldiğini belirten Topcan, şöyle konuştu:

"Terör örgütleri, devletin egemenlik haklarını, milletin birlik ve beraberliğini doğrudan hedef almaktadır. Silahlı şiddet hareketleriyle toplumu korkuya ve yılgınlığa düşürmek kullandıkları ana metottur. Anayasal düzeni yıkmak gayesiyle hareket eden bu terör örgütleriyle mücadelede asla taviz vermemek, yılgınlığa düşmemek, aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin bize yüklediği bir sorumluluktur."

Türkiye'nin yakın coğrafyasında devam eden savaş ve çatışmalara dikkati çeken Topcan, terör örgütlerinin dış aktörler tarafından kullanılabileceği ve Türkiye'nin asimetrik yöntemlerle hedef alınabileceği gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"Terör suçu olarak nitelendirilen her türlü faaliyeti önlemek görevimizdir"

TEM Daire Başkanlığının 40 yıllık tecrübeyle 81 ilde görev yaptığını belirten Topcan, hukuk devleti ve insan hakları temelinde yürütülen terörle mücadelede kolluk ile adli makamlar arasındaki koordinasyonun önemine işaret etti.

Topcan, "Hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına dayanan görev anlayışı çerçevesinde kanunlarımızda terör suçu olarak nitelendirilen her türlü faaliyeti önlemek, suç gerçekleşmiş olması halindeyse adli mercilere sevk etmek temel görevimizdir. Başkanlığımız, terörle mücadele hizmetlerinde merkez ve taşra teşkilatıyla koordinasyon sağlanması, gerektiğinde fiilen operasyonlara destek verilmesi noktasında harekat merkezi konumundadır." dedi.

"Devletin tüm kurumlarıyla yürütülen mücadele başarıyı getirdi"

Terörle mücadelede elde edilen başarının çok yönlü bir mücadelenin sonucu olduğunu dile getiren Topcan, şu değerlendirmede bulundu:

"Siyasi iradenin kararlılığı, Adalet Bakanlığı'mız, İçişleri Bakanlığı'mız, Milli Savunma Bakanlığı'mız ve MİT başta olmak üzere devletin tüm kurumlarıyla birlik ve beraberlik içinde yaptığımız mücadele, milletimizin gösterdiği sabır, fedakarlık, feraset ve destek bugün gelinen noktada terörle mücadelede başarıyı getirmiştir."

Topcan, güvenlik güçlerinin teşkilatlanma ve operasyonel kapasitesinin geliştirilmesi, tecrübeli personel, kurumlar arası etkin istihbarat paylaşımı ile insanlı ve insansız hava araçları başta olmak üzere yeni nesil yerli ve milli teknolojilerin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırılmasının terörle mücadeledeki başarıda önemli rol oynadığını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından basına kapalı devam eden toplantıda, başta FETÖ olmak üzere terör örgütlerinin güncel yapılanmaları, yeni faaliyet yöntemleri, soruşturmalarda uygulama birliği, adli makamlar ile güvenlik birimleri arasındaki koordinasyon ve terörle mücadelede yürütülecek çalışmalar ele alındı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Terörle Mücadelede Koordinasyon Toplantısı - Son Dakika

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