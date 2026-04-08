Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya

Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya
08.04.2026 14:54
Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal düzenlemenin Meclis’e sunulmasına yönelik takvim netleşiyor. AK Parti hukukçu kurmaylarının üzerinde çalıştığı alternatifli taslak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la istişare edildi. Hem infaz düzenlemesi hem de örgüt üst yönetiminin nasıl bir işleme tabi tutulacağı konuları netleştirildikten sonra taslağın Erdoğan’a önümüzdeki hafta tekrar sunulması bekleniyor. Erdoğan’ın onayından sonra AK Parti kurmayları, taslağı Meclis’te diğer partilerin görüşüne sunacak.

Şerife GÜZEL

AK Parti’de dar bir ekibin yürüttüğü çalışmalarda alternatifli metinler üzerinde duruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de çalışmalar değerlendirildi. Hem kendini feshetmiş terör örgütünün nasıl bir işleme tabi tutulacağı hem de örgüt üyeleriyle ilgili infaz düzenlemelerinin nasıl olacağı tartışıldı. Her iki düzenlemenin de tek bir yasa teklifi olarak ele alınması ağırlık kazandı.

HANGİ MAHKEMELER YETKİLİ OLACAK?

Haberler.com’un edindiği bilgiye göre; çerçeve yasada örgütün feshinin nasıl somutlaştırılacağına ilişkin hükümler yer alacak. Yargı süreçlerinde hangi mahkemelerin yetkili olacağı belirtilecek. Alternatifli çalışmalarda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkili kılınması ve yine Ankara’da görevlendirilecek özel mahkemelerin bu davalara bakması üzerinde duruluyor.

SUÇA KARIŞMAMIŞ OLANLAR AYRILACAK

Silah bırakan örgüt mensuplarına uygulanacak ceza oranları ise henüz netleştirilmeyen konular arasında yer alıyor. Örgüt üyesi olmakla birlikte suça karışmamış olanların denetimli serbestlik koşullarıyla serbest bırakılmalarına kesin gözüyle bakılıyor.

TEPE YÖNETİCİLERİ TASLAKTA YER ALACAK MI?

Suça karışmış olanlar ve örgüt yöneticileri için ise farklı formüller söz konusu. Örgütün tepe noktasında olan ve sayıları 250 civarında olduğu belirtilenlerin Türkiye’ye gelip gelmeyecekleri ve gelirlerse ne oranda ceza uygulanacağı, henüz netleştirilmeyen konular arasında.

SON KARARI ERDOĞAN VERECEK

Büyük oranda tamamlanan taslağa ilişkin son karar ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme sonrasında verilecek. Hukukçu kurmayların, Erdoğan ile önümüzdeki hafta görüşmesi bekleniyor. Bunun ardından taslak, Meclis grubuna iletilecek. Grupta da taslak üzerine bir çalışma yapacak.

Yapılan planlamaya göre AK Parti’nin kendi içindeki çalışma, nisan ayında sonuçlanacak. Mayıs ayında da diğer partilerle uzlaşma aranacak.

Son Dakika Güncel Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • myhryq-pibdUf-9komvi myhryq-pibdUf-9komvi:
    Hani ya Şartsız Şurtsuz demiştiniz 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu kadarına da pes artık Mourinho’nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var Bu kadarına da pes artık! Mourinho'nun hedefinde bu kez kendi oyuncuları var
229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası Son sözü bu oldu 229 kilometre hızla çarparak Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olan sürücüye 21 yıl hapis cezası! Son sözü bu oldu
Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi Baba ve oğlun vahşice öldürüldüğü davada ilk duruşma: 4 sanık tahliye edildi
Beşiktaş’tan sakatlık açıklaması Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Belki de şampiyonluk mücadelesi Bursaspor’un maçını oynayacağı stat değişti Belki de şampiyonluk mücadelesi! Bursaspor'un maçını oynayacağı stat değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Tayfun Blok-4 füzesini imza Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Tayfun Blok-4 füzesini imza
Görkem Sevindik’in Filistin paylaşımı İsrail’i karıştırdı: Bakandan tehdit gibi mesaj Görkem Sevindik’in Filistin paylaşımı İsrail’i karıştırdı: Bakandan tehdit gibi mesaj

14:53
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu 10 dakika tam 100 saldırı
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! 10 dakika tam 100 saldırı
14:38
Trump: İran’a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
Trump: İran'a silah sağlayan ülkelere yüzde 50 gümrük vergisi uygulayacağız
14:34
Trump’tan İran’la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
Trump'tan İran'la ateşkes sonrası ilk açıklama: 15 maddenin çoğu kabul edildi
13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçici ateşkese ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geçici ateşkese ilk yorum
12:59
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Türkiye için felaket“ dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği sorun için önemli bir adım daha atıldı
12:24
Ateşkes ihlal mi edildi Basra Körfezi’nde İran’a ait adalarda patlamalar
Ateşkes ihlal mi edildi? Basra Körfezi'nde İran'a ait adalarda patlamalar
SON DAKİKA: Terörsüz Türkiye yasasında son durum! Erdoğan ile istişare edildi, net taslak haftaya - Son Dakika
