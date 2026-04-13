Ters Laleye Yoğun İlgi

BATMAN'ın Sason ilçesinde baharın gelişiyle açan ve koparmanın cezası 700 bin liraya kadar çıkan ters laleler, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

Sason ilçesine bağlı Kelhasan köyü dağ yamaçlarında baharın gelişi ve karların erimesiyle birlikte, endemik bir tür olan ters laleler çiçek açtı. Koparmanın 700 bin liraya kadar cezasının olduğu ters laleler, bölge turizmine hareketlilik getirdi. Her yıl nisan ayında görülen, yörede 'Ağlayan Gelin' olarak da bilinen ve yaklaşık 20 gün ömrü olan ters laleleri görmeye gelen ziyaretçiler, manzarayı fotoğraflamak için dağ yamaçlarına tırmanıyor.

'TOPLUMSAL BİLİNÇ ŞART'

Çiçeğin ilçenin en önemli simgelerinden biri olduğunu belirten ziyaretçilerden Fatih Özlem, "Sason ilçemizin önemli simgelerinden bir tanesi de ters lalemizdir. Hüznü, ayrılığı da tarihte konu edinen bu ters lalemiz, özellikle yerli ve yabancı doğaseverlerin ilgisini çekmektedir. Muhteşem bir manzara teşkil ediyor. Biz de bugün bu ters laleyi izlemek, görüntülemek ve güzel bir manzara seyretmek için, bu güzel oksijenli havayı teneffüs etmek için bu mekana geldik. İlçemizin birçok dağ yamacında bulunan bu laleler, birçok yerli ve yabancı doğaseverlerin ilgisini çekmekte. Doğa gezileri, piknikler ve doğa yürüyüşleri de düzenleniyor. İlçemizin önemli bir değeri olan ters lalenin korunması toplumda ciddi bir bilinçlenme de gerektiriyor. Her ne kadar devletimiz önemli cezalar getirmiş olsa da bu ters lalemizin muhafazası biraz da toplumsal bilinçlenmeyi gerektiriyor. Bu lalenin baharda özellikle görsel şölen oluşturması, güzel manzaralara ve birçok faydaya vesile olmasından dolayı özellikle korunmasını istirham ediyoruz" dedi.

'CEZALAR ARTTIRILMALI'

Ziyaretçilerden İhsan Demir ise bölgeye has olan bitkinin korunması için daha katı önlemler alınması gerektiğini ifade ederek, "Özellikle bugün arkadaşlarla bir gezinti düzenlemek istedik ve Sason'umuzun en güzel olan endemik bitki türlerinden biri olan ters laleyi görmeye geldik. Gerçekten muhteşem bir olaya şahit olduk. Çok güzel, yeni yeni açmaya başladılar. Sason'umuzun değerli olan bu endemik bitkisini koruma altına almamız lazım. Sason'umuzda da yetişen ters lalelere devletimizin verdiği cezaları şu anda biz az buluyoruz. Zarar veren kişileri engellemek için cezaların yükseltilmesinden yanayız" diye konuştu.