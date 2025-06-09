Ters Yönde Giden Sürücüye Büyük Ceza

BARTIN- Karabük yolunda otomobiliyle ters yönde ilerleyen bir sürücü cep telefonuyla görüntülenirken, sürücüye 15 bin 587 TL ceza uygulanıp ehliyetine 2 ay el koyuldu.

Dün akşam saatlerinde Karabük istikametinden Bartın'a seyir halinde olan O.U. yönetimindeki otomobil, sıkışan trafikte önündeki araçları geçmek için ters yöne girdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla harekete geçen polis, sürücüyü tespit etti. Sürücü O.U.'nun ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, 15 bin 587 TL idari para cezası kesildi. O.U. hakkında ayrıca 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı.

Haber-Kamera: BARTIN,