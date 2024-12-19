Ters Yönde Sürücüye 9.574 Lira Ceza

Pendik'te ters yönde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 9 bin 574 lira para cezası uygulandı.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, D-100 kara yolunun Kaynarca mevkisindeki yan yolda bir sürücünün ters yönde ilerleyerek trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü anlara ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, aracın plaka bilgilerinden kimliğini belirledikleri Y.O'yu yakaladı.
Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafiği güçleştirecek şekilde hareketlerde bulunmak" ve "ters yönden araç sürmek" maddelerinden toplam 9 bin 574 lira para cezası kesildi.
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