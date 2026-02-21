İKİ ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evlerinde terzi Yılmaz Uğur'un (60) ölü, eşi Hatice Uğur'un (57) ise baygın halde bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında, cam balkon ve plastik doğrama işini yaptıkları belirlenen şüpheliler H.B. ve M.B. Şehit Mahmut Tuğrul Polis Merkezi'ne davet edildi. İki şüpheli savcılığın talimatı üzerine gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),
Son Dakika › Güncel › Terzinin öldüğü, eşinin baygın bulunduğu evde kombi bacası dışarı verilmemiş - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?