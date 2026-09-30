TESK 22. Olağan Genel Kurul'da Palandöken liste çıkarmayacağını duyurdu - Son Dakika
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TESK 22. Olağan Genel Kurul'da Palandöken liste çıkarmayacağını duyurdu

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TESK 22. Olağan Genel Kurul\'da Palandöken liste çıkarmayacağını duyurdu
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 22. Olağan Genel Kurul'da liste çıkarmayacağını duyurdu. Yönetim ve denetim kurulu raporlarının ibra edilmemesinin ardından söz alan Palandöken, adil ve eşit olmayan şartlarda seçime girmeyeceğini, adaylıktan çekilmediğini söyledi.

Haber: Kadir DEVİR/ Kamera: Dursun ALKAYA

(ANKARA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bugün toplanan 22. Olağan Genel Kurul'da liste çıkarmayacağını duyurdu.

TESK 22. Olağan Genel Kurulu bir otelde toplandı. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, genel kuruldaki seçimlerde liste çıkarmayacağını ilan etti.

Genel kurulda, yönetim ve denetim kurulu raporlarının ibra edilmemesinin ardından söz alan Bendevi Palandöken, "Siz de görüyorsunuz, adil ve eşit olmayan bu şartlarda artık seçime girip liste çıkarmama gerek kalmadığına karar verdim. Ben sizlerden helallik istiyorum. Siz kararınızı vermişsiniz, verebileceğiniz en doğru kararı vermenizi tavsiye ediyorum. Kazasız belasız görevinizi benim gibi yapıp, alın akıyla huzurlara çıkmayı nasip etsin ediyorum. Ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Salondan ayrılan Palandöken gazetecilerin soruları üzerine, "Adaylıktan çekilmedim, liste çıkarmıyorum. Çünkü adil ve eşit bir seçim yapılmıyor. Bağırtı, gürültü, her türlü iftira. Bakanlığa biz şikayet ettik, Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştuk. Böyle bir genel kurulun adil olmadığını siz de görüyorsunuz. Genel Başkanının konuşmasını dinlemeye bile tahammül edemeyenleri yönetmek çok zor. Arkadaşlarıma hayırlı olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Mehmet Yiğiner, TESK Başkanlığı için aday olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: ANKA
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