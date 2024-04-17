Tesla, Almanya'daki fabrikasında atık su seviyesiyle ilgili itirazda bulunuyor

BERLİN, 17 Nisan (Xinhua) -- ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Almanya'daki giga fabrikasında atık su seviyesinin aşıldığına ilişkin değerlendirmeye itiraz ederek, fabrikada yakında üretimin durdurulmasını önlemeye çalışıyor.
Yerel Stern dergisinin Salı günkü haberine göre yerel su idaresi Strausberg-Erkner Su Birliği, başkent Berlin yakınlarındaki Grünheide belediyesinde bulunan fabrikanın, limitleri altı kat aşan aşırı fosfor ve nitrojen boşaltımı nedeniyle atık su boru hattıyla bağlantısının kesilip kesilmemesi konusunda üye belediyeler arasında oylama yapılmasını önerdi.
Habere göre Strausberg-Erkner Su Birliği, halihazırda Tesla'nın kanalizasyon borusunun kapatılması konusunda uyarılar yayımladı. 16 belediyenin başkanları da kararı oyluyor. Oylama hamlesi, belediye başkanlarının geçen hafta Grünheide fabrikasını ziyaret etmelerinin ardından geldi.
Tesla ise buna cevaben kendi dahili ve harici sözleşmeli laboratuvarlarında karşı değerlendirme yaptırdı. Alman medyasının bildirdiğine göre sonuçlar, Strausberg-Erkner Su Birliği'nin verilerinden ciddi oranda farklılık gösteriyor.
Mart ayında Almanya'daki giga fabrikanın yakınındaki bir elektrik trafosuna düzenlenen kundaklamanın ardından fabrikada üretim yaklaşık bir hafta boyunca durmuştu. Fabrika müdürü ilk değerlendirmesinde zararın yüz milyonlarca euro olduğu tahmininde bulunmuştu.
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