Tesla, Çin'de yeni mega fabrika projesine başlıyor

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SHANGHAİ, 17 Nisan (Xinhua) -- ABD'li otomobil üreticisi Tesla, Çin'in Shanghai kentinde kuracağı yılda 10.000 adet Megapack batarya üretme kapasitesine sahip yeni mega fabrika projesinin temelini Mayıs ayında atacağını duyurdu.

Tesla'nın ABD pazarı dışındaki ilk enerji depolama mega fabrika projesi olan tesisin, 2025'in ilk çeyreğinde seri üretime geçmesi bekleniyor.

Fabrika, başlangıçta yılda yaklaşık 40 gigavat-saat enerji depolamaya eşdeğer 10.000 adet Megapack ünitesi üretecek.

Tesla'nın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, güçlü bir batarya sistemi olan Megapack, enerji depolama ve desteği sunarak şebeke istikrarını sağlamaya ve kesintileri önlemeye yardımcı oluyor.

Tesla, yabancı otomobil üreticilerine Çin'de tamamen kendilerine ait iştirakler kurma imkanı veren yeni bir politikadan yararlanan ilk şirket olarak Ocak 2019'da Shanghai Giga Fabrikası'nın temelini atmıştı.

Kayda değer bir verimlilik sergileyen fabrika, Çin yapımı araçların ilk partisini bir yıl içinde teslim etmişti.