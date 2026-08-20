Tesla, Doubao'yu Elektrikli Araçlarına Entegre Etti - Son Dakika
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Tesla, Doubao'yu Elektrikli Araçlarına Entegre Etti

Tesla, Doubao\'yu Elektrikli Araçlarına Entegre Etti
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Tesla, ByteDance'ın Doubao dil modelini elektrikli araçlarına ekleyerek sesli etkileşimi geliştirdi.

SHANGHAİ, 20 Ağustos (Xinhua) -- ABD'li otomobil üreticisi Tesla, Çinli teknoloji firması ByteDance'ın geliştirdiği büyük dil modeli Doubao'yu Çin anakarasında satılan elektrikli araçlarına entegre etti.

Tesla Çin'den yapılan açıklamaya göre, direksiyondaki sesli komut düğmesine uzun basılarak etkinleştirilen araç içi akıllı ses sistemi, günlük sohbet, şarkı söyleme, fikir yürütme, hikaye anlatma, İngilizce diyalog pratiği ve karakter canlandırma gibi çeşitli özellikler sunuyor.

Sistem ayrıca kullanıcıların dört farklı ses tonu ve beş çalışma modu arasında kolayca geçiş yapmasına olanak tanıyor.

Doubao'nun gerçek zamanlı diyalog modeli ve uçtan uca sesli etkileşim altyapısıyla donatılan araç içi bilgi-eğlence sistemi, geleneksel soru-cevap temelli telsiz modelinin ötesine geçerek daha doğal, akıcı ve inisiyatif alan bir etkileşim deneyimi sunuyor.

Alman otomobil üreticisi Mercedes-Benz de Eylül 2025'te elektrikli araçlarına Doubao büyük dil modelini entegre etmek üzere ByteDance ile ortaklığını genişletmişti.

Çinli teknoloji şirketleri son dönemde yapay zeka modelleri geliştirmede önemli atılımlara imza attı. Alibaba, 3 Ağustos'ta kodlama, gerçek yaşam görevleri ve araştırma alanlarında gelişmiş yeteneklere sahip Qwen serisindeki büyük bir güncellemeyi temsil eden büyük dil modeli Qwen3.8-Max'i tanıttı.

Çinli yapay zeka girişimi Moonshot AI ise temmuz ayında, 2,8 trilyon parametresiyle dünyanın en fazla parametreye sahip açık kaynaklı yapay zeka modeli olan Kimi K3 modelini piyasaya sürdü.

Uzmanlar, artan sayıda Çinli açık kaynaklı büyük modelin bireysel başarılardan ortak bir atılıma dönüşerek, küresel yapay zeka gelişimine yeni yaklaşımlar kazandırdığına işaret ediyor.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Yapay Zeka, Teknoloji, Otomobil, Shanghai, Ağustos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tesla, Doubao'yu Elektrikli Araçlarına Entegre Etti - Son Dakika

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