Tesla'nın Berlin'deki fabrika genişletme planı protesto edildi - Son Dakika
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Tesla'nın Berlin'deki fabrika genişletme planı protesto edildi

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, Berlin yakınlarında Grünheide'deki fabrikasını genişletme planı, yaklaşık 80 aktivist tarafından protesto edildi. Aktivistler, fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunarak, bölgede içme suyu alanlarının korunmasını istedi. Ayrıca, genişleme planının ağaç kesimine yol açacağı ve su koruma bölgesini olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

29.02.2024 12:36
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ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, Berlin yakınlarında Grünheide'deki fabrikasını genişletme planı protesto edildi.

Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, "Tesla'yı Durdurun" girişiminden yaklaşık 80 aktivist, fabrikanın yakınındaki ormanlık alanı yok edecek genişleme planını protesto etti.

Fabrikanın yanındaki ormanlık alanın Tesla tarafından işgal edildiğini savunan aktivistler, Grünheide bölgesi sakinlerinin Tesla'nın fabrika genişletme planına karşı çıkmasını destekleyerek, bölgede içme suyu alanlarının korunmasını istedi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla, söz konusu 300 hektarlık mevcut fabrikanın yanına tedarik güvenliğini artırmak için depolama tesisleri ile çalışanların çocukları için anaokulu inşa etmeyi planlıyor.

Tesla'nın söz konusu planının yaklaşık 100 hektarlık alandaki ağaçların kesilmesine yol açacağı iddia ediliyor.

Tesisin ihtiyaç duyduğu yoğun su talebi, son 5 yılda kuraklığın vurduğu bölgede yaşayanlar için sıkıntılı bir durum oluştururken, söz konusu genişleme planının "su koruma bölgesi"ni de olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.

Grünheide'de geçen hafta bölge sakinleri arasında yapılan oylamada, fabrikanın genişletilmesine karşı oy kullanılmıştı.

İlk fabrika alanı için 92 hektarlık alanda ağaç kesimi yapılmış, bu durum çevrecilerin ve Alman kamuoyunun tepkisine neden olmuştu.

Kaynak: AA

Berlin, Çevre, Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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