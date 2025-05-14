Tesla\'nın Shanghai Fabrikası Rekor İhracat Yaptı

SHANGHAİ, 14 Mayıs (Xinhua) -- Tesla'nın Shanghai'daki giga fabrikası nisan ayında yaklaşık 30.000 araç ihraç ederek son bir yılın en yüksek aylık ihracat hacmine ulaştı.

Tesla'ya göre bu başarı Çin'de üretilen Model Y'nin uluslararası pazarlarda güçlü bir popülerlik kazanması sayesinde elde edildi. Bu yılın ocak ayında Çin'de küresel tanıtımı yapılan Yeni Model Y, şu anda Avustralya ve Güney Kore de dahil olmak üzere birçok Asya ülkesine ihraç ediliyor.

ABD'li elektrikli otomobil devinin ilk çeyrek kazanç raporuna göre, Yeni Model Y'nin piyasaya sürülmesinin ardından şirket, Asya-Pasifik pazarında rekor seviyede tek günlük sipariş hacmine ulaşmayı başardı.

Tesla Çin'in açıkladığı verilere göre, 2025 yılının ilk çeyreğinde Çin anakarasındaki Tesla satışları 137.200 adet olarak gerçekleşti. Bu rakam, 2024'ün aynı dönemindeki 132.800 adetlik satışı geride bıraktı.

Shanghai'daki giga fabrikası, 2025'in ilk çeyreğinde 172.000'den fazla Model 3 ve modernize edilmiş Model Y aracı teslim etti. Veriler, fabrikanın mart ayındaki teslimatlarının, şubat ayında gerçekleştirilen 30.688 araç teslimatına kıyasla yüzde 156 artışla 78.800'ü aştığını ortaya koydu.