Tesla, Shanghai'da enerji depolama bataryaları üretecek mega fabrikanın temelini attı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tesla, Shanghai'da enerji depolama bataryaları üretecek mega fabrikanın temelini attı

Tesla, Shanghai\'da enerji depolama bataryaları üretecek mega fabrikanın temelini attı

Tesla, Perşembe günü Shanghai'da Megapack adıyla bilinen enerji depolama bataryalarını üretmek üzere bir mega fabrikanın temelini attı. Bu proje, Tesla'nın Çin'e yatırım yapma kararlılığını gösterirken, ABD'li politikacıların Çin'le olan ilişkileri azaltma söylemlerine meydan okuyor. Yeni fabrika, Tesla'nın ABD dışında inşa ettiği fabrikalar arasında türünün ilk örneği olup, şirketin Shanghai'daki ikinci fabrikası olacak.

23.05.2024 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SHANGHAİ, 23 Mayıs (Xinhua) -- Tesla, Megapack adıyla bilinen enerji depolama bataryalarını üretmek üzere Perşembe günü Shanghai'da bir mega fabrikanın temelini attı. Proje, ABD'li otomobil üreticisi tarafından bir "dönüm noktası" nitelendiriliyor.

Bu son girişim, Tesla'nın dünyanın ikinci en büyük ekonomisine yatırım yapma kararlılığını vurgularken, bazı ABD'li politikacılar tarafından dile getirilen Çin'le "bağları koparma" ve "riski azaltma" söylemlerine de meydan okuyor.

Çin (Shanghai) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin Lin-gang Özel Alanı idaresine göre, toplamda 1,45 milyar yuan (yaklaşık 203,94 milyon ABD doları) yatırım alan yeni fabrika yaklaşık 200.000 metrekareyi kapsayacak.

Mega fabrika, Tesla'nın ABD dışında inşa ettiği fabrikalar arasında türünün ilk örneği olup, şirketin Shanghai'daki ikincisi fabrikası olma özelliğini taşıyor. Tesla Giga Fabrikası, 50 milyar yuanı aşkın başlangıç yatırımıyla 2019 yılında açılmıştı.

Şirketin Başkan Yardımcısı Tao Lin, Xinhua ile yaptığı özel söyleşide, "Yeni fabrikanın hem Shanghai hem de Tesla için bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum" dedi.

Tao, "Daha açık bir ortamda, Megapack fabrikasında yeni bir Tesla hızı yaratabilir ve Çin'de üretilen büyük ölçekli enerji depolama bataryalarını küresel pazara tedarik edebiliriz" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua

Shanghai, Enerji, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tesla, Shanghai'da enerji depolama bataryaları üretecek mega fabrikanın temelini attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:38 Kaçak çalıştıkları tespit edildi Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek Kaçak çalıştıkları tespit edildi! Çay toplayan Senegalli işçiler sınır dışı edilecek
12:06 Suriye’den makam aracıyla insan kaçakçılığı Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi Suriye'den makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
11:58 Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor İran’da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak Reisi son yolculuğuna uğurlanıyor! İran'da türbeye defnedilen ilk üst düzey siyasetçi olacak
10:36 Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden Şimşek, bakanlığın 15 katlı bina kiraladığı iddiasına ilişkin konuştu: Kiralanan bina eskiden
09:32 Filistin’i resmen tanıyan Norveç’ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu’yu tutuklayacağız Filistin'i resmen tanıyan Norveç'ten bir adım daha: Topraklarımıza adım atarsa Netanyahu'yu tutuklayacağız
13:07 Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay’ı Feyza Civelek’in kardeşi de oyuncu çıktı Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'in kardeşi de oyuncu çıktı
11:55 Şampiyon belli oluyor İşte Süper Lig’de son haftanın hakemleri Şampiyon belli oluyor! İşte Süper Lig'de son haftanın hakemleri
11:31 Simpsonlar, Reisi’nin öldüğü kazayı da mı bildi İnternete düşen görsel büyük ses getirdi Simpsonlar, Reisi'nin öldüğü kazayı da mı bildi? İnternete düşen görsel büyük ses getirdi
11:31 Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz Hakan Bilal Kutlualp: Aziz Yıldırım ile 3 sene üst üste şampiyon oluruz
11:22 İsrail askeri, camide Kur’an-ı Kerim’i ateşe attı İsrail askeri, camide Kur'an-ı Kerim'i ateşe attı
11:16 Türkiye Kupası’nda şampiyonluk ödülü ne kadar İşte yanıtı Türkiye Kupası'nda şampiyonluk ödülü ne kadar? İşte yanıtı
11:05 Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul’da kıskıvrak yakalandı Kırmızı bültenle aranan 2 uyuşturucu baronu İstanbul'da kıskıvrak yakalandı
10:52 Meteoroloji’den yağış, toz taşınımı ve kuvvetli poyraz uyarısı geldi Meteoroloji'den yağış, toz taşınımı ve kuvvetli poyraz uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 14:01:20. #1.12#
SON DAKİKA: Tesla, Shanghai'da enerji depolama bataryaları üretecek mega fabrikanın temelini attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement