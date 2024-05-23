Tesla, Shanghai\'da enerji depolama bataryaları üretecek mega fabrikanın temelini attı

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SHANGHAİ, 23 Mayıs (Xinhua) -- Tesla, Megapack adıyla bilinen enerji depolama bataryalarını üretmek üzere Perşembe günü Shanghai'da bir mega fabrikanın temelini attı. Proje, ABD'li otomobil üreticisi tarafından bir "dönüm noktası" nitelendiriliyor.

Bu son girişim, Tesla'nın dünyanın ikinci en büyük ekonomisine yatırım yapma kararlılığını vurgularken, bazı ABD'li politikacılar tarafından dile getirilen Çin'le "bağları koparma" ve "riski azaltma" söylemlerine de meydan okuyor.

Çin (Shanghai) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin Lin-gang Özel Alanı idaresine göre, toplamda 1,45 milyar yuan (yaklaşık 203,94 milyon ABD doları) yatırım alan yeni fabrika yaklaşık 200.000 metrekareyi kapsayacak.

Mega fabrika, Tesla'nın ABD dışında inşa ettiği fabrikalar arasında türünün ilk örneği olup, şirketin Shanghai'daki ikincisi fabrikası olma özelliğini taşıyor. Tesla Giga Fabrikası, 50 milyar yuanı aşkın başlangıç yatırımıyla 2019 yılında açılmıştı.

Şirketin Başkan Yardımcısı Tao Lin, Xinhua ile yaptığı özel söyleşide, "Yeni fabrikanın hem Shanghai hem de Tesla için bir dönüm noktası olduğuna inanıyorum" dedi.

Tao, "Daha açık bir ortamda, Megapack fabrikasında yeni bir Tesla hızı yaratabilir ve Çin'de üretilen büyük ölçekli enerji depolama bataryalarını küresel pazara tedarik edebiliriz" diye konuştu.