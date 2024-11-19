Testa Ailesine Tarihi Güven Mektubu Takdim edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Testa Ailesine Tarihi Güven Mektubu Takdim edildi

Testa Ailesine Tarihi Güven Mektubu Takdim edildi

Osmanlı-Hollanda ilişkilerinin mirasçısı Testa ailesine, Gaspar Testa'nın 1815 tarihli güven mektubu verildi.

19.11.2024 01:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osmanlı İmparatorluğu ve Hollanda Krallığı arasındaki diplomatik ilişkilerde 5 asır boyunca önemli roller üstlenen Testa ailesinden Gaspar Testa'nın, Osmanlı Devleti'nde maslahatgüzarlığa başlarken padişaha sunduğu güven mektubunun bir nüshası, Amsterdam'da düzenlenen törenle Testa ailesinin üyelerine takdim edildi.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nde, Osmanlı-Hollanda diplomatik ilişkilerinin 5 asırlık mirasçısı Testa ailesinin en önemli temsilcilerinden Gaspar Testa'nın, Osmanlı Devleti'nde maslahatgüzar olarak göreve başlarken padişaha sunduğu güven mektubunun bir kopyasının, ailesinin temsilcilerine teslim edilmesi için tören düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Doç. Dr. Muhammet Ahmet Tokdemir, Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Testa ailesinin üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Ailenin diplomatik serüveni 13. yüzyıla uzanıyor

Büyükelçi Ünal, törende yaptığı konuşmada, Testa ailesinin hikayesinin 1261'de İstanbul Galata'ya yerleşen Hollandalı tüccar Pasquale Testa ile başladığını belirtti.

Ünal, "Aile üyeleri zamanla koloninin yönetiminde önemli pozisyonlara yükseldi. İstanbul'un fethinden sonra ailenin diplomatik yetenekleri Osmanlılar tarafından takdir edildi ve zamanla diğer Avrupa güçleriyle arabulucu ve tercüman olarak görev yaptılar." dedi.

Gaspar Testa'nın atanma sürecini anlatan Ünal, "1815'te Hollanda Kraliyet Bakanı, Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek yeni büyükelçinin göreve başlamasına kadar Gaspar Testa'nın temsilci olarak atandığını Sadrazam Hurşit Ahmet Paşa'ya bir mektupla bildirdi. Hollandalılar, o kritik dönemde devletlerinin dost bir imparatorluk tarafından tanınması ve temsil edilmesi amacıyla büyükelçiliğin ara dönemde de aktif kalmasını istemişti." diye konuştu.

Ünal, ailenin Türk-Hollanda ilişkilerine katkılarının sonraki dönemlerde de devam ettiğini belirterek, "1934'te kurulan Hollanda-Türk Derneği'nin ilk başkanı Baron Testa'ydı. Lahey Büyükelçiliğimiz her zaman Testa ailesi ile yakın temas halinde olmuştur. Dostlarımızı asla unutmuyoruz." ifadesini kullandı.

Tarihi güven mektubu ailenin temsilcilerine sunuldu

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanı Doç. Dr. Muhammet Ahmet Tokdemir, 1815 yılında Testa'nın Hollanda'nın İstanbul temsilcisi olarak atanmasına ilişkin güven mektubunun ikinci orijinal nüshasını aile temsilcilerine takdim etti.

Tokdemir, belgenin üçüncü nüshasının yarın imzalanacak mutabakat zaptı kapsamında Hollanda Arşivlerine hediye edileceği vurguladı.

1970'li yıllarda Testa hakkında Türkiye'deki arşivlerde yer alan belgeler için sorgulama yapıldığını kaydeden Tokdemir, o dönem istenilen belgenin bugün aileye takdim edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Belgeyi alan aile üyeleri, söz konusu güven mektubunun muhafazası için kullanılan eşyaların kendilerinde olduğunu ancak mektubun olmadığını söyleyerek, aile koleksiyonlarındaki çok önemli bir parçanın tamamlandığını ifade etti.

Törende, Testa ailesi üyeleri de Tokdemir'e, "Boğaziçi'nden Güney Denizi'ne" adlı kitabı hediye etti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Kültür Sanat, Diplomasi, Amsterdam, Hollanda, Osmanlı, Kültür, Güncel, Dünya, Tören, Son Dakika

Son Dakika Güncel Testa Ailesine Tarihi Güven Mektubu Takdim edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:38 G20 Zirvesi’nde samimi görüntüler G20 Zirvesi'nde samimi görüntüler
23:49 İşte Ağıralioğlu’nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir İşte Ağıralioğlu'nun bindiği Maserati aracın sahibi: Siyaset ahlak gerektirir
23:15 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti 14 ve 17 yaşındaki çocukların silahlı kavgası cinayetle bitti
21:40 İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek İsrail ile Hizbullah ateşkesi sağladı: Trump göreve başlayana kadar devam edecek
20:58 Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim Öz evladının boğazına bıçak dayayıp karısını tehdit etti: Öldüreceğim
09:45 Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı Eski boksörden Mike Tyson-Jake Paul maçıyla ilgili olay iddia: Kural ihlali yapıldı
09:34 Hatay’da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi Hatay'da bina enkazının altından çıkan yapı şaşkına çevirdi
09:34 Wanda Nara’dan Mauro Icardi’ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü Wanda Nara'dan Mauro Icardi'ye bir darbe daha: Yeni sevgilisiyle sahnede öpüştü
09:17 Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı Küresel piyasalar kritik verilere odaklandı
09:15 Icardi’nin kardeşi Wanda Nara’ya öfke kustu Icardi'nin kardeşi Wanda Nara'ya öfke kustu
09:07 Dev banka altın için hedef fiyat belirledi Altın fiyatlarında hareketlilik başladı Dev banka altın için hedef fiyat belirledi! Altın fiyatlarında hareketlilik başladı
08:50 A Milli Takım, A Ligi’ne nasıl yükselir İşte tüm ihtimaller A Milli Takım, A Ligi'ne nasıl yükselir? İşte tüm ihtimaller
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2024 02:34:46. #1.11#
SON DAKİKA: Testa Ailesine Tarihi Güven Mektubu Takdim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.