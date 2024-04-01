Teşvikiye Belediye Başkanlığı seçimini MHP adayı Mustafa Nurten kazandı

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde belediye başkanlığını MHP adayı Mustafa Nurten kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mustafa Nurten bin 378, AK Parti adayı Mustafa Küçükalran bin 265 oy aldı.
Mustafa Nurten'in özgeçmişi
1966 yılında Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini beldede tamamlayan Nurten, ticari hayatını beldede sürdürmektedir. 2009 yılında il genel meclis üyeliği görevine seçilen Nurten, 2019 yılında yapılan mahalli idareler seçiminde MHP'den Teşvikiye Belediye Başkanı olarak seçildi.
Mustafa Nurten, evli 2 çocuk babasıdır.
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