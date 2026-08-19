Tevfik Gül'ün Arama Köpekleriyle Kurtardığı Hayatlar - Son Dakika
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Tevfik Gül'ün Arama Köpekleriyle Kurtardığı Hayatlar

Tevfik Gül\'ün Arama Köpekleriyle Kurtardığı Hayatlar
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Kuşadası'nda Tevfik Gül, 11 yılda yetiştirdiği köpeklerle birçok hayat kurtardı, gururla devam ediyor.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde Tevfik Gül (45), 11 yılda yetiştirdiği İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) sertifikalı 4 arama köpeği ile bugüne kadar deprem ve sel gibi doğal afetlerde enkaz altında kalan veya kaybolan birçok kişinin hayatını kurtardı. Yaptığı işle gurur duyduğunu belirten Gül, "Ülkeme olan borcumu bu şekilde ödediğimi düşünüyorum" dedi.

Kuşadası'nda yaşayan Tevfik Gül, çocukluğundan beri hayatı köpeklerle iç içe geçtiği için 2012 yılında profesyonel köpek yetiştiricisi olmaya karar verdi. Bu amaçla eğitim alan Gül, 2015'ten itibaren de sertifikalı arama köpeği yetiştirmeye başladı. 11 yılda İçişleri Bakanlığı'na bağlı AFAD sertifikasına sahip Border Collie cinsi 'Diff', Belçika Malinois cinsi 'Bob' ve 'Alfa' ile Jagdterrier cinsi 'Yak' isimli köpekleri yetiştiren Tevfik Gül, Türkiye ve yurt dışında katıldığı arama kurtarma faaliyetlerinde enkaz altında kalan veya kaybolan birçok kişinin hayatını kurtardı. Aynı zamanda AKUT Kuşadası ekibinde de görev yapan Gül, şu anda da ilçenin Caferli Mahallesi'ndeki çiftliğinde, Belçika Molinois cinsi 'Jiro'yu sertifikalı arama köpeği yapmak için günde 6-7 saatlik bir eğitimden geçiriyor.

'BURUNLARININ YANILMA ORANI ÇOK DÜŞÜK'

Türkiye'de yaşanan İzmir, Kahramanmaraş ve Elazığ depremlerinde yüzlerce arama köpeğinin yetiştiricileri ile birlikte enkaz altında canlı aradığını belirten Tevfik Gül, "Köpekler bu tür afetlerde, birçok kişinin yaptığı işi tek başına yapabiliyor. Teknoloji çok ilerlese de henüz enkaz altında kalıp da canlı olanların yerlerini bulmak için geliştirilmiş bir alete sahip değiliz. Arama köpekleri işte burada devreye giriyor. Bir arama köpeği, enkaz altındaki canlının nefes alıp vermesi sırasında açığa çıkardığı karbondioksitin bile kokusunu alıp, bize tam olarak nerede olduğunu gösterebiliyor. Burunlarının yanılma oranı çok düşük" diye konuştu.

'OYUN OYNADIKLARINI SANIYORLAR'

Arama köpeği seçerken ve yetiştirirken dikkat ettiği özellikler hakkında da bilgi veren Gül, "Border Collie, Malinois, Alman çoban, Labrador, Retriever, Golden Retriever gibi ırklar, arama köpeği olmaya yatkın ırklar. Burada en önemli olan noktalardan biri de köpeğin oyun güdüsünün çok yüksek olması gerekiyor. Çünkü arama köpekleri, afet bölgesindeyken bu faaliyeti oyun oynadığını sanarak yapıyor. Ayrıca köpeğin çok çekinik ve agresif olmaması, iş birliğine açık olması da önemli özellikler. Arama köpeği yetiştirdiğim ve onlarla birlikte bugüne kadar birçok hayatı kurtardığım için gurur duyuyorum. Sağlığım elverdiği kadar bu işi yapmaya devam edeceğim. Ülkeme olan borcumu bu şekilde ödediğimi düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Hayvanlar, Kuşadası, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tevfik Gül'ün Arama Köpekleriyle Kurtardığı Hayatlar - Son Dakika

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