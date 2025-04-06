Texas'ta Kızamık Ölümü: İki Çocuk Hayatını Kaybetti

ABD'deki kızamık vakaları hızla artarken, Texas eyaletinde bir çocuk daha bu hastalıktan hayatını kaybetti.

ABD'nin özellikle Texas ve New Mexico eyaletlerinde etkili olan kızamık salgını, yayılmaya devam ediyor.

Texas'taki bir hastane tarafından yapılan açıklamada, kızamık belirtileriyle hastaneye kaldırılan ve aşısı olmayan çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Bu ölümle birlikte Texas'ta kızamık nedeniyle yaşamını yitiren çocuk sayısı 2'ye yükseldi.

Öte yandan New Mexico, Oklahoma ve Kansas eyaletlerinde toplam vaka sayısının yaklaşık 570'e yükseldiği tahmin ediliyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) 8 Mart'ta, Texas'ta bir çocuğun, New Mexico'da da bir yetişkinin kızamık nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtmişti.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert F. Kennedy Jr, göreve geldikten sonra ilk açıklamasını, Başkan Donald Trump'ın düzenlediği kabine toplantısında, ülkede tekrar baş gösteren kızamık salgını konusunda yapmıştı.

Texas'ta kızamık aşısı olmayan bir çocuğun hayatını kaybetmesine ilişkin soruya Kennedy, "Bu, olağan dışı bir durum değil, her yıl kızamık salgınları yaşıyoruz." yanıtını vermişti.

Ülkede 2000'den bu yana görülmeyen kızamıktan bir çocuğun ölmesini "olağan" olarak değerlendiren Kennedy, salgını "önemsiz" göstermeye çalışmakla eleştirilmişti.