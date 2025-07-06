Texas'ta Sel Felaketi: 32 Ölü - Son Dakika
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Texas'ta Sel Felaketi: 32 Ölü

06.07.2025 00:15
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Texas'ta etkili olan şiddetli yağışlar sonucu 32 kişi hayatını kaybetti. Arama kurtarma devam ediyor.

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 32'ye yükseldiği bildirildi.

Kerr County Şerifi Larry Leitha, eyalette büyük can ve mal kaybına neden olan sel felaketinin ardından arama çalışmalarına devam edildiğini, sellerde 14'ü çocuk 32 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Leitha, havadan müdahaleyle bugün 160'tan fazla kişiye yardım eli uzatıldığını, toplamda ise 8'i yaralı 850 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Yetkililer, kayıp sayısının tam olarak belli olmadığını, çocuklara yönelik yaz kampı Camp Mystic'te 23 ila 25 kişinin hala kayıp olduğu bilgisini verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından "Trump yönetimi, dün meydana gelen trajik sel felaketine yanıt olarak, Texas'taki eyalet ve yerel yetkililerle birlikte çalışıyor. İç Güvenlik Bakanımız Kristi Noem kısa süre sonra orada olacak." paylaşımını yaptı.

Trump'ın bütçesinde kesintiye gittiği hava durumu servisini şikayet ettiler

Öte yandan, Texaslı yetkililer, hava tahmini ile ilgili yanlış ve eksik bilgilendirmede bulunan ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) hakkında şikayette bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Texaslı bir yetkili, felaketle ilgili yeterli önlemin alınamamasını, NWS'nin doğru tahminlerde bulunamamasına bağladı.

Yetkili, NWS'nin söz konusu bölgede 10 ila 20 santim yağış tahmin edildiğini duyurduğunu, bu rakamların diğer meteoroloji uzmanlarının beklentileriyle uyuşmadığını söyledi.

ABD Başkanı Trump, hükümet harcamalarının azaltılması ve tasarruf çalışmaları kapsamında NWS'nin bütçesinde de kesinti yapmıştı.

Diğer yandan, önceki gün ABD'nin New Jersey eyaletinde etkili olan aşırı yağış ve fırtınada araçlarının üzerine ağaç devrilmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Texas'ta Sel Felaketi: 32 Ölü - Son Dakika

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