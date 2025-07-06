Texas'ta Sel Felaketi Tartışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Texas'ta Sel Felaketi Tartışmaları Devam Ediyor

06.07.2025 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Texas'taki sel nedeniyle 51 kişi hayatını kaybetti, NWS'nin eksik bilgileri eleştiriliyor.

ABD'nin Texas eyaletinde 51 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sellerin ardından, felaketle ilgili yeterli önlemin alınamamasını ABD Ulusal Hava Durumu Servisinin (NWS) hava tahminindeki eksik ve yanlış bilgilendirmeye bağlayan tartışma devam ediyor.

CNN'in haberine göre, ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, 51 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Noem, hükümetin bu felakete karşı müdahalesini ve NWS'yi savunarak, Başkan Donald Trump'ın göreve geldikten sonra, uzun yıllardır kullanımda olan hava durumu teknolojisini düzeltmek istediğini ve bu konuda başlatılan yenileme çalışmalarının halihazırda sürdüğünü belirtti.

Trump yönetimi tarafından uygulamaya konulan 2026 Mali Yılı bütçesinin 'bazı hava tahmini araştırma laboratuvarlarının kapatılması ve bütçe kesintilerini içermesine' yönelik endişeleri hükümete ileteceğini kaydeden Noem, durumun düzeltilmesi adına gerekli adımların atılacağını aktardı.

Noem, NWS'nin eksik bilgilendirmesiyle ilgili şikayetlere değinerek, "Hepimiz uyarının daha erken yapılmasını istiyoruz. Bu nedenle uzun süredir ihmal edilen bu teknolojileri yenilemek üzere çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump'ın bütçesinde kesintiye gittiği hava durumu servisini şikayet ettiler

Texaslı yetkililer, hava tahmini ile ilgili yanlış ve eksik bilgilendirmede bulunduğu gerekçesiyle ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS) hakkında şikayette bulunmuştu.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Texaslı bir yetkili, felaketle ilgili yeterli önlemin alınamamasını, NWS'nin doğru tahminlerde bulunamamasına bağlamıştı.

Yetkili, NWS'nin söz konusu bölgede 10 ila 20 santim yağış tahmin edildiğini duyurduğunu, bu rakamların diğer meteoroloji uzmanlarının beklentileriyle uyuşmadığını söylemişti.

ABD Başkanı Trump, hükümet harcamalarının azaltılması ve tasarruf çalışmaları kapsamında NWS'nin bütçesinde kesinti yapmıştı.

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı en son 51 olarak bildirildi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Politika, 3-sayfa, Hükümet, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Texas'ta Sel Felaketi Tartışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel felaketi 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp ABD'de sel felaketi! 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp
Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı Trump, ABD tarihinin en büyük vergi indirimi tasarısını imzaladı
İsrail kabinesinde kavga Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti İsrail kabinesinde kavga! Netanyahu bağırdı, genelkurmay başkanı resti çekti
Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel’den ilk tepki Hemen talimat verdi Baklava kutusundaki rüşvet görüntülerine Özgür Özel'den ilk tepki! Hemen talimat verdi
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı

15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın saat 15:00’de DEM Parti İmralı Heyeti ile bir araya gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın saat 15:00'de DEM Parti İmralı Heyeti ile bir araya gelecek
14:00
Yurt mescidinde büyük skandal Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı
Yurt mescidinde büyük skandal! Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı
13:11
Manavgat’ta hayvan parkından kaçan aslan öldürüldü
Manavgat'ta hayvan parkından kaçan aslan öldürüldü
13:10
Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim
Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim
11:41
Brad Pitt’in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından ’en büyük pişmanlığı’ ortaya çıktı
Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından 'en büyük pişmanlığı' ortaya çıktı
11:40
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
11:25
Urfa’da heyecanlandıran keşif Bulunan yazıt çözülemiyor
Urfa'da heyecanlandıran keşif! Bulunan yazıt çözülemiyor
10:29
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alındığı anlar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı anlar
10:21
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor! 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
10:20
Kaçkar Dağları’nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota ’Alçaktan uçuyoruz’ demiş
Kaçkar Dağları'nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş
09:56
Yaprak Dökümü’nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
09:34
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
09:31
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı
09:20
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor
Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2025 15:44:37. #7.13#
SON DAKİKA: Texas'ta Sel Felaketi Tartışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.