Texas'ta Yeni Sel Uyarıları

NEW ABD'nin Texas eyaletinde, 4 Temmuz'da meydana gelen ve 129 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinin ardından devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle yeni "ani sel baskını" uyarıları yapıldı.

Ulusal Hava Durumu Servisi, eyaletin güneydoğusundaki San Saba bölgesi için ani sel uyarısı yayımlarken, Sutton bölgesindeki sellerde bazı araçların suya kapıldığı ve çevredeki otobanın trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Sutton'un bazı kesimlerinde vatandaşlara zorunlu tahliye emri verildiği açıklandı.

Bölgedeki vatandaşların telefonlarına gönderilen uyarılarda, "Bu, tehlikeli ve yaşamı tehdit eden bir durum. Sel baskınına maruz kalan ya da tahliye emri verilen bir bölgeden ayrılmıyorsanız, lütfen seyahat etmeye çalışmayın." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan 4 Temmuz'da Kerr bölgesinde meydana gelen sellerde kaybolan yaklaşık 150 kişiyi arama çalışmalarının geçici olarak durdurulduğu açıklandı.

Kerrville Polis Departmanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakında daha fazla bilgi vereceğiz ancak tüm arama ekipleri, bir sonraki talimata kadar nehir hattını boşaltmalıdır." çağrısında bulundu.

Texas'taki sel

ABD'nin güney eyaleti Texas'ta 4 Temmuz'da aniden başlayan şiddetli yağış sonucu Kerr bölgesindeki Guadalupe Nehri taşarak sele yol açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 50 bine yakın kişinin bulunduğu alanda yaşanan sel felaketi nedeniyle Kerr'i afet bölgesi ilan etmiş, daha sonra buraya giderek incelemelerde bulunmuştu.

Sel felaketinde 129 kişi hayatını kaybettiği, yaklaşık 150 kişinin kaybolduğu ve arama çalışmalarının devam ettiği belirtilmişti.

Eyaletin Cumhuriyetçi yerel yetkilileri, Başkan Trump'ın tasarruf politikaları kapsamında bütçesini kıstığı Ulusal Hava Durumu Servisini, felaket öncesinde yeterli uyarı ve doğru tahminlerde bulunamamakla eleştirmişti.