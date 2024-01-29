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Texas Ulusal Muhafızları Sınır Güvenliği Mesaisini Sürdürüyor - Son Dakika
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Texas Ulusal Muhafızları Sınır Güvenliği Mesaisini Sürdürüyor

ABD Yüksek Mahkemesinin dikenli tellerin kaldırılması yönündeki kararına rağmen Texas ulusal muhafızları, sınır güvenliği çalışmalarına devam ediyor. Texas Valisi Greg Abbott'un emriyle hareket eden eyalet muhafızları, düzensiz göçmenlerin en çok tercih ettiği Shelby Park bölgesinde devriye turları atarak ve jiletli teller yerleştirerek sınır güvenliğini sağlamaya çalışıyor. Meksika sınırından gelen düzensiz göçmenlerin sayısı azalsa da hala Texas birliklerine teslim oldukları görüntülendi. Biden hükümeti ile Texas Valisi Abbott arasındaki sınır anlaşmazlığı ise devam ediyor.

Texas Ulusal Muhafızları Sınır Güvenliği Mesaisini Sürdürüyor
29.01.2024 - 22:55,  Güncelleme: 23:09
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ABD Yüksek Mahkemesinin kaldırılması yönünde aldığı karara rağmen Texas ulusal muhafızları, bu hafta da sınır güvenliği mesaisini sürdürüyor.

ABD Başkanı Joe Biden ve hükümetine karşı sınır anlaşmazlığı konusunda direnen Texas Valisi Greg Abbott'un emriyle hareket eden ulusal muhafızlar, yeni haftanın başlamasıyla Eagle Pass bölgesindeki güvenlik çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Düzensiz göçmenlerin ABD'ye giriş için en çok tercih ettiği Shelby Park bölesine konuşlanan eyalet muhafızları, günün ilk ışıklarıyla Rio Grande Nehri'nde devriye turlarına ve jiletli telleri yerleştirmeye başladı.

Eyalet askerleri, düzensiz göçmenlerin tellerin altından açmaya çalıştıkları minik tünelleri de kapattıklarını, birçok sığınmacının sınırı geçmek için özellikle havanın kararmasını beklediğini belirtiyor.

Öte yandan, Texas yetkililerinin her türlü engellemesine karşın Meksika sınırından gelen düzensiz göçmenlerin ABD'ye ulaşmaktan vazgeçmedikleri, sayıları azalsa da hala sınırı geçerek Texas birliklerine teslim oldukları AA tarafından görüntülendi.

Nehri geçtikleri sırada dikenli tellerde mahsur kalan 3 düzensiz göçmen, ulusal muhafızlar tarafından karaya çıkarıldı ve ıslak elbiselerini değiştirmeleri için yeni giysiler verildi.

Yanlarında bir bebeğin de bulunduğu 2 kadın bir erkekten oluşan sığınmacı grubun ABD'ye ulaştıkları için oldukça mutlu olduğu, ulusal muhafızların kendilerine iyi muamelede bulunduğu görüntüler kameralara yansıdı.

Biden hükümeti ile Texas Valisi Abbott arasındaki anlaşmazlık

Texas Valisi Abbott, Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisi içinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Texas Valisi Abbott'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Texas ulusal muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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