Texas valisi seçilen Hinojosa, veri merkezlerine karşı yasa çıkarmayı planlıyor - Son Dakika
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Texas valisi seçilen Hinojosa, veri merkezlerine karşı yasa çıkarmayı planlıyor

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3 Kasım ara seçimlerinde Texas valisi seçilen Hinojosa, veri merkezlerine karşı Texaslıları koruyacak yasa çıkarmayı planladığını açıkladı. Ocak 2027'de göreve başlaması beklenen Hinojosa, korumalar sağlanana kadar veri merkezleriyle işbirliğini durduracak.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde, Texas eyaletinin valisi seçilen Hiba Hinojosa, halkı veri merkezi projelerine karşı koruyacağını ifade etti.

Demokrat Partili Hinojosa, seçimlerde, Cumhuriyetçilerin "kalesi" olarak gördüğü Texas'ın ilk Latin Amerika kökenli kadın valisi olarak seçilmesinin ardından hayata geçirmek istediği projelere ilişkin CNN'e değerlendirmelerde bulundu.

Hinojosa, "Texas her zaman iş dünyası yanlısı bir eyalet olmuştur ancak benim valiliğim döneminde değişecek olan şey, bu ilişkinin Texaslıların yararına olacak bir ortaklığa dönüşmesi gerektiğidir. Halihazırda veri merkezleri çoğunlukla kırsal toplulukların yaşadıkları bölgelere kuruluyor ancak Texaslıları koruyacak hiçbir kural veya yasa bulunmuyor ve insanlar bu durumdan ötürü mağdur ediliyor." ifadelerini kullandı.

30 yıldan uzun süredir Cumhuriyetçilerin valilik yaptığı eyalette Ocak 2027'de göreve başlaması beklenen Hinojosa, Texas'ı koruyacak yasalar çıkarmayı ve bu korumalar sağlanana kadar veri merkezleriyle işbirliği yapmayı durdurmayı planladığını söyledi.

Hinojosa, "Hem güçlü bir ekonomi ve endüstriye sahip olabilir hem de Texas halkını koruyabiliriz. Bunlar birbirini dışlayan şeyler değil. Vali olarak, bunun gerçekleşmesini sağlamak için öncülük edeceğim." dedi.

Kaynak: AA
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