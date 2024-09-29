Tez-Koop-İş Türk-İş\'ten Ayrılmadı

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(ANKARA) - Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası (Tez-Koop-İş) Tüzük Değişikliği, İdari ve Mali Kararlar Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı. Olağanüstü Genel Kurul'da Türk-İş üyeliğinden ayrılma talebi tartışıldı. Genel Kurul sonrasında Türk-İş'ten ayrılmama kararı alındı.

Türk-İş'in en çok üyeye sahip üçüncü sendikası olan Tez-Koop-İş, Türk-İş üyeliğinden çekilmek ve tüzük değişikliği kararlarının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurula gitti. Türk-İş'ten ayrılma talebinin tartışıldığı kurulda Tez-Koop-İş Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, Türk-İş'te kalma yönünde iradesini ifade etti.

Olanüstü Genel Kurul'da, Türk-İş'ten ayrılmama kararı alındı. Sendika, Türk-İş'in sınıf mücadelesindeki önemini vurgulandı. Ayrılmanın Türkiye işçi sınıfına zarar vereceği belirtildi. Tez-Koop-İş, Türk-İş içinde mücadeleci sendikalarla dayanışmaya devam edeceğini açıkladı. Sendika, üyeleri ve işçi sınıfı için sorumluluğunu sürdüreceğini ifade etti. Sonuç olarak, "İnadına Türk-İş, İnadına Tez-Koop-İş, İnadına Mücadele!" sloganıyla mücadeleye birlikte devam edeceklerini duyurdu.