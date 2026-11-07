TFSF üyeleri Kastamonu'da buluştu, 2026 yılı 'Türkiye Aşkı' ilan edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TFSF üyeleri Kastamonu'da buluştu, 2026 yılı 'Türkiye Aşkı' ilan edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFSF üyeleri Kastamonu\'da buluştu, 2026 yılı \'Türkiye Aşkı\' ilan edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

TFSF ile KASFOT işbirliğinde Kastamonu'da düzenlenen programda farklı kentlerden fotoğrafçılar bir araya geldi. TFSF Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, fotoğrafın belge gücüne dikkati çekerek 2026 yılının 'Türkiye Aşkı' ilan edildiğini söyledi.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) üyeleri, Kastamonu'da düzenlenen programda bir araya geldi.

TFSF ile Kastamonu Fotoğraf Sanatı Derneği (KASFOT) işbirliğinde, Kastamonu Turizm Altyapı Hizmet Birliğinin (KASTAB) katkılarıyla düzenlenen program kapsamında Türkiye'nin farklı kentlerinden fotoğrafçılar, Kastamonu'ya geldi.

TFSF Başkanı Mehmet Kılıçoğlu, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen programda, fotoğrafın sanatsal yönünün yanı sıra belge niteliğine de dikkati çekti.

Fotoğrafın yalnızca bir hobi olmadığını, kalıcı eserler bırakarak dünyada yaşanan olaylara tanıklık edildiğini anlatan Kılıçoğlu, "Çektiğimiz fotoğraflar savaşlara yön verir, barışlara vesile olur, restorasyonlara vesile olur. O yüzden fotoğraf örgütlenmesi tüm sanat dallarında bizce biraz daha öndedir. Çünkü belge ve şahit olma gücü vardır." dedi.

Türkiye'deki fotoğrafçı derneklerini bir araya getirerek tanışma ve paylaşım ortamı oluşturduklarını belirten Kılıçoğlu, "Derneklerimizin yaptığı çalışmaları ülke genelinde daha görünür hale getirmeye çalışıyoruz. Karşılıklı sergilerle derneklerimizin çalışmalarını farklı yerlere yolluyoruz. Dernek toplantılarımızı farklı illerde yaparak fotoğrafçılarımızın tanışmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Federasyonun dijital altyapısını güçlendirerek fotoğrafçılar için kapsamlı bir platform oluşturduğuna işaret eden Kılıçoğlu, 2026 yılını "Türkiye Aşkı" olarak ilan ettiklerini, bu kapsamda fotoğraf sanatçılarının eserlerini paylaşabilecekleri bir internet sitesi açtıklarını dile getirdi.

Platform aracılığıyla Türk fotoğraf sanatçılarının eserlerini uluslararası alanda tanıtmayı amaçladıklarını vurgulayan Kılıçoğlu, farklı ülkelerde sergiler düzenleyeceklerini kaydetti.

KASFOT Başkanı Suat Cumali Güngör de derneğin kuruluş aşamasında iki temel hedef belirlediklerine dikkati çekerek, "Kastamonu'da fotoğrafçılığı tanıtmak ve sevdirmek ile fotoğraflar aracılığıyla Kastamonu'yu tanıtmayı amaçladık. Kastamonu'da fotoğraf adına yaklaşık 20 yıldan bu yana bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

Programda "Kastamonu'da 4 Mevsim" adlı fotoğraf sunumu gerçekleştirildi. Ayrıca TFSF'nin çalışmaları ve fotoğraf sanatına ilişkin sunumlar da yapıldı.

Program kapsamında 7 Kasım'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kasaba Köyü Mahmutbey Camisi, Azdavay Çatak Kanyonu, Pınarbaşı Horma Kanyonu ile Ilıca Şelalesi'ne gezi düzenlenecek.

Kaynak: AA
KastamonuTürkiyeGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu Son halleri dikkat çekti Cemile ile Küçük Osman yıllar sonra buluştu! Son halleri dikkat çekti
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi Cesetleri yan yana dizmiş 8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş
Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı Yerine Prof. İbrahim Baz atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışmalı rektörü görevden aldı! Yerine Prof. İbrahim Baz atandı
Galatasaray’da Osimhen şoku İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi Galatasaray'da Osimhen şoku! İşte kaçıracağı maçlar ve dönüş tarihi
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi Cep harçlığı yüzde 50 artacak Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Cep harçlığı yüzde 50 artacak
11:13
Hırsı başını yedi Fatma Betül Sayan Kaya’nın Süleyman Soylu’ya yaptığına bakın
Hırsı başını yedi! Fatma Betül Sayan Kaya'nın Süleyman Soylu'ya yaptığına bakın
10:50
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi Fenerbahçe’de şok ayrılık
Milyonlarca euro ödendi, forma bile giyemedi! Fenerbahçe'de şok ayrılık
10:49
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
Fon soruşturmasında eski SPK Başkanvekili Enver Usca dahil 4 kişi daha tutuklandı
10:44
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı Kazancı inanılmaz
Bit pazarından aldığı eşya altın çıktı! Kazancı inanılmaz
10:24
Bu doğru olabilir mi Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
Bu doğru olabilir mi? Tüm gözler üniversiteden gelecek açıklamaya çevrildi
10:19
Kişi başı 500 bin TL Amedspor’un gecesine ünlü isimler akın etti
Kişi başı 500 bin TL! Amedspor'un gecesine ünlü isimler akın etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2026 11:31:16. #7.12#
SON DAKİKA: TFSF üyeleri Kastamonu'da buluştu, 2026 yılı 'Türkiye Aşkı' ilan edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android