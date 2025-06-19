TGB üyelerine çuval geçirme davasında 14 sanık beraat etti - Son Dakika
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TGB üyelerine çuval geçirme davasında 14 sanık beraat etti

TGB üyelerine çuval geçirme davasında 14 sanık beraat etti
19.06.2025 15:40
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İZMİR'de Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 15 tutuksuz sanıktan 14'ü beraat etti.

İZMİR'de Amerikan askerlerinin başına çuval geçirdikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi 15 tutuksuz sanıktan 14'ü beraat etti. TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin ise 'Basit yaralama' suçundan 10 bin lira adli para cezası alırken, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

ABD'ye ait USS Wasp (LHD-1) adlı amfibi hücum gemisi, geçen 2 Eylül'de İzmir Limanı'na demir attı. ABD savaş gemisinde görevli Amerikan askeri, kentte vakit geçirmek için gemiden indi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde aralarında TGB üyelerinin de bulunduğu kalabalık bir grup, ABD askeri olduğunu fark ettikleri kişinin başına çuval geçirdi. O anlar kameraya yansırken, çuvalı geçirdiği belirtilen 15 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüphelilerden 10'u tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu şüpheliler ilerleyen günlerde tahliye edildi. Hazırlanan iddianamede; 10 sanık hakkında 'Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçu ile sanıkların tamamı için 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçundan ceza talep edildi. İddianame, İzmir 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Yargılama sürecinde sanıkların adli kontrol şartları da kaldırıldı.

SANIKLAR KATILMADI

İddianame İzmir 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. Geçen duruşma iddia makamı, sanıkların, 'Kasten yaralama', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet' suçlarından cezalandırılmaları yönünde görüş bildirdi. Sanıkların yargılanmalarına bugün devam edildi. Duruşmaya sanık avukatları katıldı. Müvekkillerinin beraatini talep eden avukat Bülent Karagöz, "Müvekkillerimizin eylemleri kasten yaralama veya kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma değil, yalnızca protesto etmektir. Yasa dışı gösteri veya toplantı gerçekleştirmemişlerdir. Anayasal haklarını kullanmışlardır" dedi. Mahkeme, 14 sanık hakkında beraat kararı verdi. TGB Genel Başkanı Kayahan Çetin ise 'basit yaralama' suçundan 10 bin lira adli para cezasına çarptırılırken, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TGB üyelerine çuval geçirme davasında 14 sanık beraat etti - Son Dakika

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