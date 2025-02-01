TGC'den RTÜK'e Eleştiri - Son Dakika
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TGC'den RTÜK'e Eleştiri

TGC, RTÜK'ü, medya üzerindeki baskı ve haksız cezalar yüzünden eleştirdi.

01.02.2025 16:41
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(İSTANBUL) - Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu (TGC) Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK), kural ihlali iddiasıyla altı televizyon kanalı ile bir dijital platform yayıncısına uyguladığı yaptırımlarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "RTÜK'ü kararlarında Anayasa'ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya, tarafsız davranmaya, haksız, hukuksuz para cezaları vermekten vazgeçmeye çağırıyoruz" denildi.

"RTÜK verdiği cezalarla medyayı kamusal meseleleri tartışmaktan vazgeçirmeye, eleştirel haber yapılmasını engellemeye çalışmaktadır" denilen TGC açıklamasında, şu görüşler yer aldı:

"2024 yılında eleştirel yayıncılık yapan medya kuruluşlarına, iktidara yakın medya kuruluşlarına oranla 10 kat daha fazla ceza veren RTÜK, 2025 yılında da aynı politikasını sürdürmektedir. RTÜK'ün son toplantısında Halk TV, Now TV, Sözcü TV ve TELE 1 TV'ye iktidara, yargı kararlarına, Bolu Kartalkaya'daki yangın faciasına ilişkin eleştiriler ve siyasetçilerin açıklamaları gerekçe gösterilerek para cezası verildi. Flash Haber, TV8 ve dijital platform Netflix'e de para cezası ve idari yaptırım uygulandı.

"Medya kuruluşları yayın durdurma ve para cezalarıyla baskı altına alınmaya çalışılmaktadır"

Ne yazık ki, iktidarın kamu yararına olmayan faaliyetlerini haberleştiren medya kuruluşları RTÜK tarafından yıllardır yayın durdurma ve para cezalarıyla baskı altına alınmaya çalışılmaktadır. RTÜK verdiği kararlarla Anayasa'ya aykırı olarak gazetecilik mesleğine doğrudan müdahale etmeye çalışmaktadır. RTÜK, ölçüsüz ve orantısız olarak verdiği cezalarla halkın haber alma hakkını kısıtlamakta ve yasaların önüne geçmektedir. Medya kuruluşlarını kamusal meseleleri tartışmaktan caydırmaya, eleştirel haber yapılmasını engellemeye çalışmaktadır.

Kararları demokratik toplum düzeninin gerekleri ve ölçülülük ilkelerine uygun olması gereken RTÜK, gazetecilere gözdağı verecek bir yaklaşım sergilemeyi sürdürmektedir. RTÜK'ü kararlarında Anayasa'ya, basın ve düşünceyi ifade özgürlüğüne saygılı olmaya, tarafsız davranmaya, haksız, hukuksuz para cezaları vermekten vazgeçmeye çağırıyoruz."

Kaynak: ANKA

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

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