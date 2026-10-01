TGC, T24\'ün kapatılıp erişime engellenmesini hukuk dışı buldu, kaldırılmasını istedi

(İSTANBUL) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, T24 internet sitesinin ve sosyal medya hesaplarının İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce kapatılmasıyla ilgili açıklama yaptı. "T24'ün, yürütülen dezenformasyon ve iftira kampanyalarının ardından tamamen kapatılması ve erişime engellenmesi, demokratik toplum düzenine ve hukuk devletine vurulmuş ağır bir darbedir" denilen açıklamada 'hukuk dışı kapatma ve erişim engeli kararı'nın derhal kaldırılması istendi.

T24 internet sitesinin ve sosyal medya hesaplarının İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce kapatılmasına yönelik tepkiler devam ediyor. Karara ilişkin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu da bir açıklama yaptı ve 'hukuk dışı kapatma ve erişim engeli kararı'nın derhal kaldırılmasını istedi.

TGC açıklamasında şu görüşler yer aldı:

"Bugün 2026 yılında, onlarca gazetecinin görev yaptığı bağımsız internet haber sitesi T24'ün, yürütülen dezenformasyon ve iftira kampanyalarının ardından tamamen kapatılması ve erişime engellenmesi, demokratik toplum düzenine ve hukuk devletine vurulmuş ağır bir darbedir.

Bir internet haber sitesinde yıllar boyunca yayımlanmış kültür, sanat, akademi, ekonomi ve toplumsal konuları ele alan köşe yazıları ile röportajların suç delili sayılarak tüm yayın organının karartılması; ne hukuki gerekçelerle ne de demokratik bir toplum anlayışıyla açıklanabilir.

"KAPATMA, TOPLUMSAL HAFIZAYI SİLME GİRİŞİMİDİR"

Bir medya organının tamamen kapatılması, toplumsal hafızayı silme ve yurttaşların haber alma kanallarını felç etme girişimidir. Bu durum, ülkemizde basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün geldiği tehlikeli boyutu gözler önüne sermektedir.

2014 yılında kurulan Sulh Ceza Hakimliklerinin son dönemde otomatiğe bağladığı keyfi erişim engelleme ve kapatma kararları, yargısal denetimden uzak birer baskı mekanizması haline gelmiştir. Somut delillere, ölçülülük ve orantılılık ilkelerine dayanmaksızın tek bir mahkeme kararıyla bir haber sitesinin yayın hayatına son verilmesi, gazetecilik mesleğinin varlığını doğrudan hedef almaktadır.

T24'e yönelik verilen bu kapatma kararı;

Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Hukuk Devleti, 26. maddesinde güvence altına alınan Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti, 28. maddesindeki 'Basın hürdür, sansür edilemez' açık hükmüne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 10. maddesinde düzenlenen İfade Özgürlüğüne kökten aykırıdır.

Anayasa Mahkemesi'nin emsal kararlarında açıkça vurgulandığı üzere; 'Sınırlandırıcı bir içerik gerekçe gösterilerek bir yayın organının veya platformun tamamına erişimin engellenmesi ölçülülük ilkesinin ihlalidir ve tüm toplumun haber alma hakkını engeller.'

"TOPTAN KAPATMA KARARLARI TÜM YURTTAŞLARI MAĞDUR ETMEKTEDİR"

Anayasa Mahkemesi içtihatları; toptan kapatma kararlarının sadece yayıncıyı değil, bilgiye ulaşması engellenen tüm yurttaşları doğrudan mağdur ettiğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Anayasa Mahkemesi'nin bu açık kararlarına rağmen yargı makamlarının T24'ü toptan kapatması, Anayasal güvenceleri tamamen ortadan kaldırmaktadır.

İfade özgürlüğü, sadece hoşa giden veya zararsız görülen düşünceler için değil; devleti veya toplumun bir kesimini rahatsız eden, eleştiren haber ve fikirler için de geçerlidir. Çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin olmadığı bir yerde demokratik toplumdan söz edilemez.

"BASIN OLMADAN DEMOKRASİDEN SÖZ EDİLEMEZ"

T24'e yönelik uygulanan bu hukuk dışı kapatma ve erişim engeli kararı derhal kaldırılmalı, basın emekçilerinin çalışma hakkı güvence altına alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki; basın olmadan demokrasiden, hesap verebilirlikten ve halkın gerçekleri öğrenme hakkından söz edilemez.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak, T24 çalışanlarının ve tüm meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu, halkın haber alma hakkını ve basın özgürlüğünü kararlılıkla savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Gazetecilik suç değildir."