TGC, T24'ün kapatılıp erişime engellenmesini hukuk dışı buldu, kaldırılmasını istedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TGC, T24'ün kapatılıp erişime engellenmesini hukuk dışı buldu, kaldırılmasını istedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TGC, T24\'ün kapatılıp erişime engellenmesini hukuk dışı buldu, kaldırılmasını istedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TGC Yönetim Kurulu, T24'ün İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce kapatılıp erişime engellenmesine ilişkin açıklama yaptı. TGC, hukuk dışı kapatma ve erişim engeli kararının derhal kaldırılmasını istedi, kararın demokratik toplum düzenine ve hukuk devletine darbe olduğunu belirtti.

(İSTANBUL) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, T24 internet sitesinin ve sosyal medya hesaplarının İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce kapatılmasıyla ilgili açıklama yaptı. "T24'ün, yürütülen dezenformasyon ve iftira kampanyalarının ardından tamamen kapatılması ve erişime engellenmesi, demokratik toplum düzenine ve hukuk devletine vurulmuş ağır bir darbedir" denilen açıklamada 'hukuk dışı kapatma ve erişim engeli kararı'nın derhal kaldırılması istendi.

T24 internet sitesinin ve sosyal medya hesaplarının İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce kapatılmasına yönelik tepkiler devam ediyor. Karara ilişkin Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Yönetim Kurulu da bir açıklama yaptı ve 'hukuk dışı kapatma ve erişim engeli kararı'nın derhal kaldırılmasını istedi.

TGC açıklamasında şu görüşler yer aldı:

"Bugün 2026 yılında, onlarca gazetecinin görev yaptığı bağımsız internet haber sitesi T24'ün, yürütülen dezenformasyon ve iftira kampanyalarının ardından tamamen kapatılması ve erişime engellenmesi, demokratik toplum düzenine ve hukuk devletine vurulmuş ağır bir darbedir.

Bir internet haber sitesinde yıllar boyunca yayımlanmış kültür, sanat, akademi, ekonomi ve toplumsal konuları ele alan köşe yazıları ile röportajların suç delili sayılarak tüm yayın organının karartılması; ne hukuki gerekçelerle ne de demokratik bir toplum anlayışıyla açıklanabilir.

"KAPATMA, TOPLUMSAL HAFIZAYI SİLME GİRİŞİMİDİR"

Bir medya organının tamamen kapatılması, toplumsal hafızayı silme ve yurttaşların haber alma kanallarını felç etme girişimidir. Bu durum, ülkemizde basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün geldiği tehlikeli boyutu gözler önüne sermektedir.

2014 yılında kurulan Sulh Ceza Hakimliklerinin son dönemde otomatiğe bağladığı keyfi erişim engelleme ve kapatma kararları, yargısal denetimden uzak birer baskı mekanizması haline gelmiştir. Somut delillere, ölçülülük ve orantılılık ilkelerine dayanmaksızın tek bir mahkeme kararıyla bir haber sitesinin yayın hayatına son verilmesi, gazetecilik mesleğinin varlığını doğrudan hedef almaktadır.

T24'e yönelik verilen bu kapatma kararı;

Anayasamızın 2. maddesinde yer alan Hukuk Devleti, 26. maddesinde güvence altına alınan Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti, 28. maddesindeki 'Basın hürdür, sansür edilemez' açık hükmüne, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 10. maddesinde düzenlenen İfade Özgürlüğüne kökten aykırıdır.

Anayasa Mahkemesi'nin emsal kararlarında açıkça vurgulandığı üzere; 'Sınırlandırıcı bir içerik gerekçe gösterilerek bir yayın organının veya platformun tamamına erişimin engellenmesi ölçülülük ilkesinin ihlalidir ve tüm toplumun haber alma hakkını engeller.'

"TOPTAN KAPATMA KARARLARI TÜM YURTTAŞLARI MAĞDUR ETMEKTEDİR"

Anayasa Mahkemesi içtihatları; toptan kapatma kararlarının sadece yayıncıyı değil, bilgiye ulaşması engellenen tüm yurttaşları doğrudan mağdur ettiğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Anayasa Mahkemesi'nin bu açık kararlarına rağmen yargı makamlarının T24'ü toptan kapatması, Anayasal güvenceleri tamamen ortadan kaldırmaktadır.

İfade özgürlüğü, sadece hoşa giden veya zararsız görülen düşünceler için değil; devleti veya toplumun bir kesimini rahatsız eden, eleştiren haber ve fikirler için de geçerlidir. Çoğulculuğun, hoşgörünün ve açık fikirliliğin olmadığı bir yerde demokratik toplumdan söz edilemez.

"BASIN OLMADAN DEMOKRASİDEN SÖZ EDİLEMEZ"

T24'e yönelik uygulanan bu hukuk dışı kapatma ve erişim engeli kararı derhal kaldırılmalı, basın emekçilerinin çalışma hakkı güvence altına alınmalıdır. Unutulmamalıdır ki; basın olmadan demokrasiden, hesap verebilirlikten ve halkın gerçekleri öğrenme hakkından söz edilemez.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti olarak, T24 çalışanlarının ve tüm meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu, halkın haber alma hakkını ve basın özgürlüğünü kararlılıkla savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz. Gazetecilik suç değildir."

Kaynak: ANKA
İstanbulPolitikaGüncelHukukMedyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu’nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor MHK soruşturmasında Ahmet Çakar ile Erman Toroğlu'nu zora sokacak ifade: Atamaları onlar yaptırıyor
Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı Portekiz basını duyurdu: Cristiano Ronaldo, milli takımı bıraktı
Meclis’te yeni dönem başlıyor Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak Meclis'te yeni dönem başlıyor! Haberler.com gelişmeleri anbean aktaracak
Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
“Mağdurum“ diyen Nihat Zeybekci’nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu "Mağdurum" diyen Nihat Zeybekci'nin fonlara kaç lira yatırdığı belli oldu
Adriana Lima’nın eski halinden eser yok Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor Adriana Lima'nın eski halinden eser yok! Fit hali ile yeniden podyumlara dönüyor
Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var Nedeni şaşırtıyor Çölün ortasında her 4 kilometrede bir bekçi var! Nedeni şaşırtıyor
Montella bu yüzden kovulamıyor Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı Montella bu yüzden kovulamıyor! Sözleşmesindeki detay ortaya çıktı
Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası Milli takımı kampını terk eden Ronaldo için emeklilik iddiası
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Milli maçta sakatlanan Mbappe, sevgilisi Ester ile gecelerde Milli maçta sakatlanan Mbappe, sevgilisi Ester ile gecelerde
11:20
TSK’nın hava filosu büyüyor 12 kargo uçağı için İngiltere ile imzalar atıldı
TSK'nın hava filosu büyüyor! 12 kargo uçağı için İngiltere ile imzalar atıldı
11:19
TFF açıkladı A Milli Takım’a iki yeni isim
TFF açıkladı! A Milli Takım'a iki yeni isim
11:07
MSB: TSK’nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
MSB: TSK'nın Başika Üssü kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilecek
10:58
Ahmet Çakar’dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu
Ahmet Çakar'dan olay iddiaya yanıt: Böyle gerizekalıca iftira olur mu?
10:55
Leroy Sane’ye şok Okan Buruk kararını verdi
Leroy Sane'ye şok! Okan Buruk kararını verdi
10:45
TFF’de istifa dalgası büyüyor Sayının 12’ye ulaştığı iddia edildi
TFF'de istifa dalgası büyüyor! Sayının 12'ye ulaştığı iddia edildi
10:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
Cumhurbaşkanı Erdoğan çok kızıp talimat verdi: Kim olduklarını bulun
10:00
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
Fon vurgununda el konulan jet, yat, lüks araç ve villaların akıbeti belli oldu
09:54
SPK’dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
SPK'dan yeni adım: Fahiş kazançlar için iade hesapları açıldı
09:51
Ferhat Gündoğdu’yu göndermek kolay değil İşte nedeni
Ferhat Gündoğdu'yu göndermek kolay değil! İşte nedeni
09:37
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Reyhanlı saldırısının faili yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2026 11:33:35. #7.12#
SON DAKİKA: TGC, T24'ün kapatılıp erişime engellenmesini hukuk dışı buldu, kaldırılmasını istedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei