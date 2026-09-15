TGS'den Adliye önünde gözaltına alınan gazeteciler için serbest bırakılma çağrısı - Son Dakika
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TGS'den Adliye önünde gözaltına alınan gazeteciler için serbest bırakılma çağrısı

TGS\'den Adliye önünde gözaltına alınan gazeteciler için serbest bırakılma çağrısı
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Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), BirGün muhabiri Sarya Toprak ile ARD TV muhabiri Şener Azak'ın İstanbul Adliyesi önünde haber takibi sırasında gözaltına alınmasına tepki gösterdi. TGS, iki gazetecinin derhal serbest bırakılmasını, gözaltında tutulan gazeteci Tuğba Tekerek'in de serbest bırakılmasını talep etti.

(ANKARA) - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), BirGün gazetesi muhabiri Sarya Toprak ile ARD TV muhabiri Şener Azak'ın İstanbul Adliyesi önünde haber takibi sırasında gözaltına alınmasına tepki gösterdi. TGS, gazetecilerin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

TGS, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gazeteciliğin kriminalize edilmesini ve gazetecilerin hukuka aykırı müdahalelere maruz kalmasını kabul etmediklerini belirterek, "Gazetecilik suç değildir" dedi. Açıklamada, "Sarya Toprak ve Şener Azak derhal serbest bırakılmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca gazeteci Tuğba Tekerek'in "Ailem Güvende" soruşturması kapsamında, mesleki faaliyeti suçlama konusu edilerek gözaltında tutulduğu belirtildi.

"Gazetecinin işi haber yapmaktır" denilen açıklamada, mesleki faaliyetlerin soruşturma ve gözaltı gerekçesine dönüştürülmesinin kabul edilemeyeceği vurgulandı. Açıklamada, "Basın ve ifade özgürlüğü yoksa gazeteciliğin mesleki güvencesi de yok demektir" ifadeleriyle Tekerek'in de derhal serbest bırakılması talep edildi.

Kaynak: ANKA

İstanbul Adliyesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TGS'den Adliye önünde gözaltına alınan gazeteciler için serbest bırakılma çağrısı - Son Dakika

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