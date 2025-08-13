TGS'den Rekor Yolcu Sayısı

Türk Hava Yolları'nın iştirak şirketi TGS Yer Hizmetleri AŞ, yılın 31. haftasında 3 milyon 269 bin 31 yolcuya hizmet vererek rekor kırdı.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TGS'nin yaz sezonu ile birlikte uçuş ve yolcu trafiğinde her hafta yeni rekorlara imza attığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yılın 31. haftasında hizmet verdiğimiz tüm istasyonlarda 3 milyon 269 bin 31 yolcuya, 32. haftasında ise hizmet verdiğimiz tüm istasyonlarda 19 bin 817 uçuşla büyük bir başarıya imza attık. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza, iş ortaklarımıza ve müşterilerimize teşekkür ederiz. Hep birlikte, ülkemize ve hizmetlerimize değer katmaya devam edeceğiz."