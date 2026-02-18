Thaçi: 'Ben tamamen masumum' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Thaçi: 'Ben tamamen masumum'

18.02.2026 19:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Lahey'deki yargılamasında masum olduğunu savundu.

Hollanda'nın Lahey kentinde tutuklu yargılanan eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, "Yaklaşık üç yıldır bu salonda savcılığın suçlamalarını dinlediniz. Gerçeği de duydunuz. Sadece tek bir gerçek var. Ben tamamen masumum." dedi.

"Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı" olarak bilinen Lahey'deki özel mahkemede yaklaşık 3 yıl süren davanın sonuna gelinirken, aralarında eski Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi'nin de olduğu Kosova Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarının son beyanları dinlendi."

Thaçi, Kosova'daki savaş başladığında savcılığın iddia ettiği gibi ülkede kontrolü ele almaya hazırlanmadığını, İsviçre'de sınavlarına hazırlanan bir öğrenci olduğunu belirtti.

Karanlık planlar yapan tek kişinin, Arnavutları bir araya getirerek Kosova'daki direnişin ortaya çıkmasına da neden olan eski Sırbistan Cumhurbaşkanı Slobodan Milosevic olduğunu söyleyen Thaçi, "Yaklaşık üç yıldır bu salonda savcılığın suçlamalarını dinlediniz. Gerçeği de duydunuz. Sadece tek bir gerçek var. Ben tamamen masumum." diye konuştu.

Thaçi, Kosova'daki direnişe katılımından gurur duyduğunu ve herkesin aynı şeyi yapacağını dile getirerek "Bununla gurur duyuyorum ve asla pişman değilim. Ancak bu, kahramanların ve binlerce kurbanın anısına hakarettir. Ayrıca yakın iş birliği yaptığımız NATO'nun çabalarına da hakarettir." dedi.

Suçlamaların çok ağır olduğunu vurgulayan Thaçi, şöyle konuştu:

"Savaş sırasında saatten saate, günden güne hayatta olup olmayacağımı bilmiyordum. Ailemi, eşimi ve yeni doğan oğlumu görüp göremeyeceğimden emin değildim. Kosova'da kontrol sağlamayı hayal etmek bir yana, Kosova tamamen işgal altındaydı. Hayatta kalmış olmamız şanstı. Özgürlük için hayatımı riske atmak üzere vatanıma döndüm. Hangi kontrolden söz ediliyor? Kontrol ve güç, Slobodan Milosevic'in demir ellerindeydi."

Savcılığın Milosevic döneminden kalma "uydurma" tanıklıkları göklere çıkardığını ve gerçeği görmezden geldiğini savunan Thaçi, savaş sırasında Kosovalı Arnavut savaşçıların mahkumlardan organ topladığı yönündeki iddiaları "Rus ve Sırp propagandası" olarak nitelendirerek reddetti.

Sırplara evlerinde kalmaları ve Kosovalılarla birlikte bir hayat kurmaları çağrısında bulunduğunu anlatan Thaçi, bunun kendisi için kolay olmadığını belirterek "Yapabileceğim en doğru ve en uygun şey buydu. Kosova, kişisel kaderimden daha önemliydi. Bu süre zarfında sahip olduğum tek güç, sesimin gücüydü; sesimi ülkemde çok etnikli ve hoşgörülü bir toplumu teşvik etmek için kullandım." ifadelerini kullandı.

Savcılık, Lahey'de tutuklu yargılanan UÇK komutanları Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi hakkında 45'er yıl hapis cezası talep etmişti.

Öte yandan, Thaçi'nin, tanıkları tehdit etme suçlamasıyla ilgili Lahey'deki ikinci davasının bu ayın sonlarında başlaması öngörülüyor.

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı

Kosova Özel Odaları ve Özel Savcılığı olarak da anılan özel mahkeme ve bünyesindeki Özel Savcılık, Lahey'de 2011'de kuruldu ancak Kosova yasalarına göre faaliyet gösteriyor.

Kosova'da 1998-2000 döneminde işlendiği öne sürülen savaş suçlarını araştırmak ve yargılamak amacıyla kurulan bu yargı organı, uluslararası hakim ve savcılardan oluşuyor.

Özel Savcılık, 2019 başından bu yana UÇK'nin onlarca eski mensubunu ifade vermek üzere davet etmişti.

Lahey'de 3 Nisan 2023'ten beri tutuklu yargılanan UÇK komutanları, eski Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi hakkındaki ilk iddianame, 26 Ekim 2020'de onaylanmış, iddianamede adı geçenlerin 100 kişinin ölümünden sorumlu oldukları öne sürülürken, sanıkların cinayet, sürgün ve işkence gibi savaş suçlarıyla itham edildikleri bildirilmişti.

Kosova Savaşı ve bağımsızlık süreci

1998-1999 döneminde yaşanan, NATO'nun Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ne yönelik kara ve hava harekatıyla son bulan Kosova Savaşı'nda, çoğu Arnavut 10 binden fazla Kosovalı öldürüldü, 1 milyonun üzerinde farklı etnik gruplardan Kosovalı evlerini terk etmek zorunda kaldı.

UÇK, Kosovalı Arnavutlar tarafından 1990'lı yıllarda Yugoslav güçlerine karşı çıkmak ve Kosova'yı bağımsız ülke haline getirmek hedefiyle kuruldu. Savaşın sona ermesinin ardından UÇK feshedilerek, komutan ve askerleri ülkenin yeni oluşturulan güvenlik kurumlarına katıldı.

Kosova, 17 Şubat 2008'de Sırbistan'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etti ancak Sırbistan, Kosova'yı halen "kendi toprağı" olarak görüyor.

Kaynak: AA

Kosova, Güncel, Masum, Son Dakika

Son Dakika Güncel Thaçi: 'Ben tamamen masumum' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bağcılar’da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı Bağcılar'da 4 katlı tekstil fabrikası alev alev yandı
Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi Gazeteci Enver Aysever hakkında 3 yıla kadar hapis istemi
İşte Galatasaray’ın Juventus’u elemesi halinde muhtemel iki rakibi İşte Galatasaray'ın Juventus'u elemesi halinde muhtemel iki rakibi
Trump’tan İran’a açık tehdit: Yok olurlar Trump'tan İran'a açık tehdit: Yok olurlar
Tunceli’de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti Tunceli'de karlı vadiyi izleyen vaşağın görüntüleri nefes kesti
Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ’’1905’ten beri böylesi yok’’ diyerek duyurdu Rıdvan Dilmen, Juventus maçı sonrası ''1905'ten beri böylesi yok'' diyerek duyurdu
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Barrack’ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'ın Epstein yazışmaları gün yüzüne çıktı
İnternette tanıştığı genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü İnternette tanıştığı genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Okan Buruk devre arasında yaşananları anlattı: Tek bir şey söylemiş Okan Buruk devre arasında yaşananları anlattı: Tek bir şey söylemiş

19:25
Nicolo Melli ameliyat olacak İşte parkelerden uzak kalacağı süre
Nicolo Melli ameliyat olacak! İşte parkelerden uzak kalacağı süre
19:08
Bakan Şimşek’ten milyonları ilgilendiren “maaş“ açıklaması
Bakan Şimşek'ten milyonları ilgilendiren "maaş" açıklaması
18:35
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı İşte anlamı
Yeni turuncu şeritler yollardaki yerini almaya başladı! İşte anlamı
18:24
Juventuslu futbolcu açıkladı Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
Juventuslu futbolcu açıkladı! Bir ırkçılık skandalı da Galatasaray maçından sonra
18:13
Aleyna Tilki’nin annesi Instagram’da abonelik sistemini açtı
Aleyna Tilki'nin annesi Instagram'da abonelik sistemini açtı
17:44
CHP’li Burcu Köksal’dan Bakan Kurum’a ziyaret
CHP'li Burcu Köksal'dan Bakan Kurum'a ziyaret
17:39
MHP’li Yıldız’dan komisyon raporu çıkışı Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
MHP'li Yıldız'dan komisyon raporu çıkışı! Tartışmaya açılmayacak başlıkları tek tek sıraladı
16:41
ABD son 48 saatte Orta Doğu’daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
ABD son 48 saatte Orta Doğu'daki üslerine onlarca savaş ve tanker uçağı sevk etti
16:26
Kenti karıştıran “Ramazan“ pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
Kenti karıştıran "Ramazan" pankartı: Ekipler indirmek isteyince...
14:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan görevden aldığı Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2026 19:38:48. #7.11#
SON DAKİKA: Thaçi: 'Ben tamamen masumum' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.