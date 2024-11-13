The Guardian, X'te Paylaşım Yapmayı Durdurdu

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(ANKARA) - İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, X hesaplarından artık paylaşım yapmacağını duyurdu. The Guardian, konuyla ilgili "Bu kararı, platformda sıklıkla karşılaşılan, rahatsız edici içerikler, sağcı komplo teorileri ve ırkçılık gibi konuları göz önünde bulundurarak bir süredir değerlendiriyorduk. ABD başkanlık seçim kampanyası, uzun süredir düşündüğümüz bir şeyi bir kez daha ortaya koydu: X, zehirli bir medya platformu haline gelmiş ve sahibi Elon Musk, siyasi söylemi şekillendirmek için etkisini kullanıyor" açıklamasını yaptı.

İngiltere'nin The Guardian Gazetesi, X platformundaki hesaplarından paylaşım yapmayı durduracaklarını duyurdu. 2006 yılından bu yana eski adıyla Twitter isimli sosyal medya platformunu kullanan The Guardian, kararın "Platformda sıklıkla karşılaşılan rahatsız edici içerikler, sağcı komplo teorileri ve ırkçılık gibi konuların göz önünde bulundurulmasının ardından" alındığını açıkladı.

Gazete, X platformunda bulunmanın olumsuz yönlerinin artık faydalı yönlerine göre ağır bastığını, X kullanıcılarının yine de The Guardian makalelerini X üzerinden paylaşmaya devam edebileceğini belirtti. The Guardian, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kararı, platformda sıklıkla karşılaşılan, rahatsız edici içerikler, sağcı komplo teorileri ve ırkçılık gibi konuları göz önünde bulundurarak bir süredir değerlendiriyorduk. ABD başkanlık seçim kampanyası, uzun süredir düşündüğümüz bir şeyi bir kez daha ortaya koydu: X, zehirli bir medya platformu haline gelmiş ve sahibi Elon Musk, siyasi söylemi şekillendirmek için etkisini kullanıyor.

X kullanıcıları, makalelerimizi paylaşmaya devam edebilecek ve canlı haber raporlama anlayışı gereği, zaman zaman X'ten içerik de makalelerimizde yer alabilir. Gazetecilerimiz, X'i haber toplama amaçlı kullanmaya devam edebilecekler, tıpkı bizim resmi olarak yer almadığımız diğer sosyal ağları kullandıkları gibi... Gazeteciliğimiz herkesin erişebileceği şekilde açık ve web sitemizden erişilebilir. Bu yüzden insanları theguardian.com adresine yönlendirmeyi tercih ediyoruz ve oradan işlerimizi desteklemelerini istiyoruz. Neyse ki bunu yapabiliyoruz çünkü iş modelimiz, sosyal medya devlerinin algoritmalarına göre şekillenen viral içeriklere dayanıyor değil; bunun yerine doğrudan okuyucularımız tarafından finanse ediliyoruz."