The Guardian, X'te Paylaşım Yapmayı Durdurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

The Guardian, X'te Paylaşım Yapmayı Durdurdu

The Guardian, rahatsız edici içerikler ve ırkçılık nedeniyle X platformunda paylaşım yapmayı bırakma kararı aldı.

13.11.2024 18:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA) - İngiltere merkezli The Guardian gazetesi, X hesaplarından artık paylaşım yapmacağını duyurdu. The Guardian, konuyla ilgili "Bu kararı, platformda sıklıkla karşılaşılan, rahatsız edici içerikler, sağcı komplo teorileri ve ırkçılık gibi konuları göz önünde bulundurarak bir süredir değerlendiriyorduk. ABD başkanlık seçim kampanyası, uzun süredir düşündüğümüz bir şeyi bir kez daha ortaya koydu: X, zehirli bir medya platformu haline gelmiş ve sahibi Elon Musk, siyasi söylemi şekillendirmek için etkisini kullanıyor" açıklamasını yaptı.

İngiltere'nin The Guardian Gazetesi, X platformundaki hesaplarından paylaşım yapmayı durduracaklarını duyurdu. 2006 yılından bu yana eski adıyla Twitter isimli sosyal medya platformunu kullanan The Guardian, kararın "Platformda sıklıkla karşılaşılan rahatsız edici içerikler, sağcı komplo teorileri ve ırkçılık gibi konuların göz önünde bulundurulmasının ardından" alındığını açıkladı.

Gazete, X platformunda bulunmanın olumsuz yönlerinin artık faydalı yönlerine göre ağır bastığını, X kullanıcılarının yine de The Guardian makalelerini X üzerinden paylaşmaya devam edebileceğini belirtti. The Guardian, internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu kararı, platformda sıklıkla karşılaşılan, rahatsız edici içerikler, sağcı komplo teorileri ve ırkçılık gibi konuları göz önünde bulundurarak bir süredir değerlendiriyorduk. ABD başkanlık seçim kampanyası, uzun süredir düşündüğümüz bir şeyi bir kez daha ortaya koydu: X, zehirli bir medya platformu haline gelmiş ve sahibi Elon Musk, siyasi söylemi şekillendirmek için etkisini kullanıyor.

X kullanıcıları, makalelerimizi paylaşmaya devam edebilecek ve canlı haber raporlama anlayışı gereği, zaman zaman X'ten içerik de makalelerimizde yer alabilir. Gazetecilerimiz, X'i haber toplama amaçlı kullanmaya devam edebilecekler, tıpkı bizim resmi olarak yer almadığımız diğer sosyal ağları kullandıkları gibi... Gazeteciliğimiz herkesin erişebileceği şekilde açık ve web sitemizden erişilebilir. Bu yüzden insanları theguardian.com adresine yönlendirmeyi tercih ediyoruz ve oradan işlerimizi desteklemelerini istiyoruz. Neyse ki bunu yapabiliyoruz çünkü iş modelimiz, sosyal medya devlerinin algoritmalarına göre şekillenen viral içeriklere dayanıyor değil; bunun yerine doğrudan okuyucularımız tarafından finanse ediliyoruz."

Kaynak: ANKA

The Guardian, Teknoloji, Güncel, Medya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel The Guardian, X'te Paylaşım Yapmayı Durdurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:10 Zonguldak’ta erkek dehşeti: Eski sevgilisi ve kardeşini sokak ortasında bıçakladı Zonguldak'ta erkek dehşeti: Eski sevgilisi ve kardeşini sokak ortasında bıçakladı
18:49 Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı Yasa Dışı Bahis Soruşturması: 6 Kişi Hakkında Yakalama Kararı
18:13 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti 5 evladını kaybeden annenin kabarık suç kaydı dikkat çekti
17:37 Narin’in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı Narin'in katilini ortaya çıkaracak Dara Üs Bölgesinden kaydedilen görüntülere ulaşıldı
09:20 Filistin’e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor Filistin'e destek veren Oscarlı oyuncu Susan Sarandon iş bulamıyor
09:02 Alman devi Türkiye’de faiz indirimi için net tarih verdi Alman devi Türkiye'de faiz indirimi için net tarih verdi
08:56 Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu Kılıçlarıyla yemin eden teğmenler için karar günü belli oldu
08:30 Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ’’100 bin TL aldı’’ iddiası Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç ''100 bin TL aldı'' iddiası
08:03 Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir Bakan Güler: 3. Dünya Savaşı her an çıkabilir
08:01 Komşuda başlayan kar yağışı bize de geliyor Komşuda başlayan kar yağışı bize de geliyor
07:52 Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur Dizisinin fragmanı erotik bulunup yasaklanan Hadise yine çok cesur
07:50 Süper Lig’de 2 kupa kazanan kulüp maçlara çıkamaz hale geldi Süper Lig'de 2 kupa kazanan kulüp maçlara çıkamaz hale geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2024 20:09:03. #1.13#
SON DAKİKA: The Guardian, X'te Paylaşım Yapmayı Durdurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.