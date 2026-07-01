Thee Sacred Souls, İstanbul Caz Festivali'nde - Son Dakika
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Thee Sacred Souls, İstanbul Caz Festivali'nde

Thee Sacred Souls, İstanbul Caz Festivali\'nde
01.07.2026 23:55
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Thee Sacred Souls, İstanbul Caz Festivali'nde sevilen parçalarını seslendirdi; aşkın gücüne vurgu yaptı.

Soul müziğin modern temsilcilerinden Thee Sacred Souls, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 33. İstanbul Caz Festivali kapsamında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

Konserin açılışını yapan The Los Angeles League of Musicians (LA LOM), cumbia, surf rock ve Latin caz etkilerini bir araya getiren bir performans sundu.

Türkiye'de ilk kez sahne alan gecenin ana grubu Thee Sacred Souls ise "Price I'll Pay", "Love Is the Way", "It's Our Love", "Let Me Feel Your Charm", "Can I Call You Rose?", "Weak for Your Love", "Future Lover" gibi dijital platformlarda yüksek dinlenme oranlarına ulaşan hit parçalarını seslendirdi.

San Diego'da kurulan grubun vokalistliğini Josh Lane üstlenirken davulda Alex Garcia ve bas gitarda Sal Samano yer aldı.

Konserde seyircilere hitap eden Josh Lane, dünyada yaşanan savaşlara ve dramlara dikkati çekerek şunları söyledi:

"Şu anda nefretin, bölünmenin, ölümün ve savaşın çok olduğu bir zamanda yaşıyoruz. Bence aşkın güçlü bir kuvvet olduğunu kabul etmekten korkuyoruz. Bence aşk, Filistin'deki, Kongo'daki, Sudan'daki ve Yemen'deki bombalara ve soykırımlara karşı sahip olduğumuz en güçlü silahtır. Sahip olduğumuz en güçlü silah aşkımızdır ve aşk içinde birbirimizin arkadaşlığından keyif almaktır."

Festival, 14 gün boyunca şehrin farklı mekanlarında 200'e yakın sanatçıyı izleyiciyle buluşturuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Thee Sacred Souls, İstanbul Caz Festivali'nde - Son Dakika

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