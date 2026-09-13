THK İzmir Selçuk'ta havacılık festivali düzenledi, 12 bin fitten atlayış yapıldı - Son Dakika
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THK İzmir Selçuk'ta havacılık festivali düzenledi, 12 bin fitten atlayış yapıldı

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Türk Hava Kurumu, İzmir'in Selçuk ilçesindeki eğitim merkezinde havacılık festivali gerçekleştirdi. Festivalde paraşüt öğretmenleri 5 bin ve 12 bin fitten atlayış yaparken, aralarında sanatçı Hayko Cepkin'in de bulunduğu 30 amatör paraşütçü CN-235 CASA uçağıyla atladı.

Türk Hava Kurumu (THK), havacılık faaliyetlerini tanıtmak, havacılığı sevdirmek ve farklı sportif hava araçlarıyla havacılık tutkunlarını buluşturmak amacıyla İzmir'in Selçuk ilçesinde havacılık festivali gerçekleştirdi.

THK Selçuk Havacılık Eğitim Merkezi'ndeki organizasyonun ikinci gününde serbest paraşüt, yamaç paraşütü ve model uçak faaliyetleri gerçekleştirildi.

THK Uçuş Akademisi eğitim uçaklarının selamlama uçuşlarının yanı sıra akrobasi uçağı gösterileri yapıldı.

Etkinlikte THK paraşüt öğretmenleri 5 bin fitten atlayış gerçekleştirdi. Paraşütçüler, Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk posteri ve THK flaması açtı.

Paraşüt okulu öğretmenleri ise 12 bin fitten el ele tutuşarak atlayış yaptı. Ekip, havada "bomba gülü" gösterisi gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerine ait CN-235 CASA arama kurtarma uçağıyla 30 amatör paraşütçü de atlayış yaptı. Paraşütçüler arasında sanatçı Hayko Cepkin de yer aldı.

Pilot Oğuzhan Cabıoğlu, Extra EA-300L tipi uçak ile akrobasi gösterisi sundu. Gösteri, festivaldeki vatandaşlarca ilgiyle izlendi.

Geleneksel hale getirilecek

Festivalde konuşan THK Kayyum Heyeti Başkanı Akın Ünal, organizasyonu geleneksel hale getirerek her yıl daha kapsamlı düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Çocukların havacılığa gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduklarını belirten Ünal, "Çocuklarımızın gözlerindeki havacılık sevdasını görünce daha çok çalışmamız gerektiğini iki gündür görüyoruz. Geç kalınmış işlerimiz var ama telafi edecek de yeteri kadar enerjimiz var." dedi.

Ünal halk uçuşları ve gösteriler aracılığıyla çocuklarla havacılık sevgisi etrafında bağ kurmayı amaçladıklarını dile getirerek, yıl boyunca İzmir başta olmak üzere farklı bölgelerde eğitim faaliyetleri düzenlemek istediklerini kaydetti.

Ünal, 26 Eylül'de Eskişehir İnönü Havacılık Eğitim Merkezi'nde bir festival düzenleyeceklerini belirterek, burada gençlere yönelik eğitimlerin sürdürüleceğini kaydetti.

Festivali Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel de takip etti.

Dün başlayan etkinlik ikinci gün etkinliklerinin tamamlanmasıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel THK İzmir Selçuk'ta havacılık festivali düzenledi, 12 bin fitten atlayış yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: THK İzmir Selçuk'ta havacılık festivali düzenledi, 12 bin fitten atlayış yapıldı - Son Dakika
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