THK Üniversitesi, Ay Araştırma Programı\'na katkı sağlıyor

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, Milli Uzay Programı'nda belirlenen hedefler arasında yer alan Ay Araştırma Programı'na (AYAP) üniversite olarak katkı verdiklerini belirterek, "Üniversitemiz öğretim üyeleri ile 2'si mezun 8 öğrencimizden oluşan ekip, AYAP-1 çalışma grubunda yer alıyor." dedi.
Er, AA muhabirine, THK Üniversitesinin havacılık ve uzay bilimleri alanında tematik tek üniversite olduğunu söyledi.
Bütün faaliyetlerinin havacılık ve uzay bilimleri üzerine olduğunu ifade eden Er, AYAP'ın ilk projesi olan AYAP-1 kapsamında yer alan Ay yörüngesinden keşif yapmak ve Ay yüzeyine ulaşmak hedeflerine THK Üniversitesi olarak katkı verdiklerini bildirdi.
Er, projenin yerli uzay aracıyla Ay'a ulaşmak, Ay'ın yörüngesine girmek, bu yörüngede birkaç ay operasyon gerçekleştirmek ve daha sonra da Ay'a sert iniş yapmak şeklindeki hedefleri içerdiğini kaydetti.
"Toplantının ikincisine THK Üniversitesi ev sahipliği yaptı"
Er, Türkiye Uzay Ajansının (TUA) koordinesinde, TÜBİTAK UZAY tarafından yürütülen AYAP kapsamında, "Türkiye'nin Ay Görevi'nin 2. Bilimsel Çalışma Ekibi Toplantıları"ndan ilkinin geçen yıl İstanbul Üniversitesi, ikincisinin ise bu yıl THK Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildiği bilgisini verdi.
Toplantıda, AYAP-1 uzay aracında bilimsel görev yükü olarak bulunan Ay gözlem kameraları ile çeşitli bilimsel ölçüm ekipmanları hakkında oturumların düzenlendiğini aktaran Er, projede yerli ve milli teknolojiler kullanılarak uzayda bağımsız araştırma ve keşif kapasitesini geliştirmenin amaçlandığını dile getirdi.
Programın ikinci aşamasını (AYAP-2) ise "Ay'a yumuşak iniş" yapılması ve bir gezen araçla veri toplanmasının oluşturduğuna dikkati çeken Er, söz konusu etkinlikte bir araya getirilen bilim insanları, araştırmacılar ve öğrencilerin, bu hedefler için fikir ürettiklerini söyledi.
"Bilimsel çalışma grubunda hoca ve öğrencilerimizin olması gurur verici"
AYAP-1 kapsamında Ay'a gönderilecek uzay aracını tasarlamanın, tasarlanan aracın uzaya fırlatılarak Ay'a erişimini sağlamanın, yörüngeye oturtulmasının hedeflendiği bilgisini veren Er, "Bu uzay aracı üzerinden Ay ile ilgili gözlemlerde bulunulacak, veriler toplanacak, daha sonra uzay aracının Ay yüzeyine erişimi gerçekleştirilecek. Böylesine önemli bir projenin uluslararası düzeydeki bilimsel çalışma grubunda bizim hocalarımızın ve öğrencilerimizin yer alıyor olması gurur verici." diye konuştu.
Er, üniversitede başta savunma sanayisi olmak üzere havacılık ve uzay bilimleri alanında faaliyet yürüten kamu kuruluşlarına ve özel sektör firmalarına çok donanımlı ve nitelikli insan kaynağı yetiştirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"2011'de eğitim öğretime başlayan üniversitemiz, bu alanda verdiği mezunlarla iftihar ediyor. Üniversitemiz öğretim üyeleri ile 2'si mezun, 3'ü aday araştırmacı, 3'ü de bursiyer olmak üzere toplam 8 öğrencimden oluşan ekip AYAP-1 çalışma grubunda yer alıyor."
Üniversite öğretim üyelerinin ise projeye "bilimsel görev yükü" konusunda destek verdiklerini aktaran Er, Ay'a ulaşma aşamasının 2026'da gerçekleştirilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.
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