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THK Üniversitesi'nde her 3 öğrenciden 1'i kızlardan oluşuyor

Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi pilotaj bölümündeki her 3 öğrenciden 1'i kızlardan oluşuyor.

06.03.2024 11:13
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Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Hava Ulaştırma Fakültesi pilotaj bölümündeki her 3 öğrenciden 1'i kızlardan oluşuyor.

THK Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rahmi Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite olarak sivil havacılığa pilot yetiştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Havacılık alanında büyük potansiyele sahip üniversitelerinde geleceğin pilotlarını yetiştirmenin ayrıcalık olduğunu vurgulayan Er, "Dört yıllık bölümümüz, sivil havacılığa pilot yetiştiriyor. 4 yıllık pilotaj bölümde İngilizce eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz 220 saat uçuş eğitimi alıyor ve öğrenim hayatlarının sonunda hem üniversite diploması hem de bütün dünyada geçerli uçak pilotluğu lisansı elde etmiş oluyorlar." bilgilerini aktardı.

Üniversite yerleşkesinde uçak iniş ve kalkışları için 2 ayrı pist bulunduğunu ve öğretim üyeleriyle nitelikli pilotaj eğitimi sunulduğunu ifade eden Er, "İstikbal göklerde... Kız öğrencilerimiz, erkek öğrencilerimizle omuz omuza göklerin de hakimi olacaklar. Geçtiğimiz yıl itibarıyla, pilotaj bölümümüzde her 3 öğrencimizden 1'ini kız öğrencilerimiz oluşturdu. Dolayısıyla kız öğrencilerimiz hayatın her alanında olduğu gibi pilotaj bölümüne de büyük ilgi gösteriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Er, kız öğrencilerin ilgisinden son derece memnun olduklarını dile getirerek, "Doğrusu kız öğrencilerimiz daha bir azim gösteriyorlar ve başarı oranımızı da yükseltiyorlar. Erkeklerimiz gücenmesin ama kız öğrencilerimizin performansından oldukça memnunuz. Onlar bir şeye el attığı zaman gerçekten en mükemmelini ortaya koymaya çalışıyorlar. Onları tebrik ediyorum." diye konuştu.

"Uçuşlarında da oldukça başarılılar"

THK Üniversitesi Uçuş Eğitim Koordinatörü Pilot Öğretim Görevlisi Mehmet Tuncay, 2011 yılında pilotaj bölümünde 6 kız öğrencinin eğitim gördüğünü ve bu sayısının 2023 yılında 18'e çıktığını belirterek, "2011 yılında üniversitemiz açıldığında her 10 öğrencimizden 1'i kız öğrencilerimizden oluşurken 2024 itibarıyla bu oran 3'te 1'e yükseldi. İlk mezunlarımızı verdiğimiz 2015'ten bu yana 323 mezun verdik. Her geçen yıl kız öğrencilerimizin toplam öğrencilerimizin içerisindeki oranı artıyor, bu da bizi çok sevindiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pilotaj bölümünde kız öğrenciler ile erkek öğrenciler arasında hiçbir farkın bulunmadığını ifade eden Tuncay, "Kız öğrencilerimiz derslerini gayet güzel çalışıyor, uçuşlarında da oldukça başarılılar." dedi.

Pilotluğun "erkek mesleği" olduğu yönündeki algının geçmişte kaldığını ifade eden Tuncay, "Son zamanlarda her yerde gördüğümüz kadının gücü sayesinde öyle olmadığı anlaşılıyor. Havacılık sektöründe de aynı şekilde kadın pilot sayısı giderek artıyor. Türkiye'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Türk kadınları lehine birçok önemli gelişme oldu. Biz de üniversite olarak havacılık eğitim faaliyetlerimizi bu ilke doğrultusunda yapmaktayız." ifadelerini kullandı.

Pilot adayı öğrenciden 8 Mart yorumu

Pilotaj bölümü 3. sınıf öğrencisi Doğa Duman, çocukluğunda pilot olmak isteyen babasının şartları gereği bunu gerçekleştiremediğini anlattı. Henüz küçükken babasının "Kızım sen pilot ol. Sana çok yakışır." dediğini aktaran Duman, o zamanlar pilotluğu sadece erkeklerin yapabileceği bir meslek olarak düşündüğünü ifade etti. Duman, şunları söyledi:

"Araştırdığımda böyle olmadığını öğrendim. Üniversite sınavıyla kadın-erkek fark etmeden herkes pilot olabiliyordu. O an kafama koymuştum, pilot olacaktım. Pilot olmaktaki amacım öncelikle insanlığa faydalı olmak, fark yaratmak ve kadınlara öncü olmak. Bu dünyada erkeklerin yapıp kadınların yapamayacağı hiçbir şey yok. Biz kadınlar aklımıza koyduğumuz her şeyi başarabiliriz. 8 Mart bizim için sadece Kadınlar Günü demek değil, havacılık tarihi açısından önemi büyük. Tarihte ilk kez 8 Mart 1910'da bir kadın pilot lisans aldı."

Duman, havayolu pilotu olmayı istediğini belirterek, "Havada kendimi çok özgür, rahat ve limitsiz hissediyorum." dedi.

"Havacılığın hayranıyım"

3. sınıf öğrencisi Burcu Yurtseven, havacılığa duyduğu hayranlık nedeniyle pilotaj bölümüne karar verdiğini ifade etti.

Bölümünde herhangi bir zorluk çekmediğini belirten Yurtseven, "Tüm kızlara bu mesleği kesinlikle tavsiye ederim. Uçaktayken kendimi daha rahat hissediyorum." dedi.

3. sınıf öğrencisi Esra Akgöz, pilotluğun çocukluk hayali olduğunu ifade ederek, mesleği ile ilgili duygu ve düşüncelerini şu sözlerle anlattı:

"Şu an uçuş eğitimlerimde gerçekten çok heyecan duydum. Özellikle ilk yalnız uçuşumu asla unutmuyorum, o heyecanı, stresi. Hem en zorlu hem de en heyecanlı tatlı anıların olduğu süreç o zamanlardı benim için. Gerçekten inanılmaz özgür hissettiren bir duygu. En rahat hissettiğiniz an solo uçuşlar. Kadınlara çok hitap etmeyen bir meslekmiş gibi algı var ama aksine hiç o şekilde değil. O yüzden tüm kızlara tavsiye ediyorum."

"Havada olmak özgürlük"

3. sınıf öğrencisi İrem Dumanlı da pilotaj eğitimi görmenin hayali olduğunu ve THK Üniversitesini tek tercih olarak işaretlediğini anlattı.

Dumanlı, "İlk yalnız uçuşumu yaptım. Kontrolün tamamen bende olması çok keyifli. Havada olmak özgürlük, hepimiz her zaman uçmayı özlüyoruz." dedi.

Aynı sınıf öğrencilerinden Şevval Demirbay ise ilkokuldayken babasının iki uçak maketi almasının ardından pilot olmaya karar verdiğini anlattı.

Babasının da gençliğinde pilotaj sınavlarını kazandığını fakat dönemin şartları nedeniyle pilot olamadığını ifade eden Demirbay, "Hem babamın hem de kendi hayalimi gerçekleştirmek üzere bu kurumdayım. Burada olmaktan çok gurur duyuyorum. Uçmak her zaman hayalimdi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Pilot, Havacılık, Güncel, Son Dakika

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