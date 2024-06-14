THK'ye ait yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'nde kırıma uğradı - Son Dakika
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THK'ye ait yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'nde kırıma uğradı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Hava Kurumuna (THK) ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağının Bafa Gölü'nde kırıma uğradığını açıkladı. Uçakta görev yapan 3 personel sağlıklı şekilde kurtarıldı.

14.06.2024 17:45
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türk Hava Kurumuna (THK) ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağının Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğradığını belirterek, "Uçakta görev yapan 3 personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Bafa Gölü'ne kırıma uğrayan uçağa ilişkin açıklama yaptı.

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale etmek için çalışmalarını yürüten, Orman Genel Müdürlüğünce kullanılan THK'ye ait CL-215 tipi yangın söndürme uçağının Bafa Gölü'nde henüz bilinmeyen nedenle kırıma uğradığını anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Uçakta görev yapan 3 personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakar mürettebatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden orman teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel THK'ye ait yangın söndürme uçağı Bafa Gölü'nde kırıma uğradı - Son Dakika

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