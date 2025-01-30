Thodex Kurucusuna 11 Bin Yıl Hapis Cezası

Güncel

KRİPTO para borsalarında binlerce kişiyi dolandıran ve Arnavutluk'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, mahkemede 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi, kararını açıkladı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi tarafından verilen kararda, dosyada ceza alan Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'in 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan tahliyesine, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından ise tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Thodex isimli kripto para borsası üzerinden binlerce kişiyi dolandıran ve Arnavutluk'ta yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen şirketin kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Toplam 21 sanıklı davanın 8 Eylül 2023'te görülen karar duruşmasında tutuklu sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'e, 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma', 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından her şikayetçi için ayrı ayrı verilen cezaların toplamında 11 bin 196 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi. Diğer sanıklara ise çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezaları verildi. Duruşmada 16 sanık hakkında ise delil yetersizliği gerekçesiyle beraat kararı verdi.

Tarafların avukatları istinaf mahkemesine giderek karara itiraz etti. İtiraz taleplerine bakan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi, bugün incelemesini tamamladı. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Dairesi tarafından verilen kararı bozarak, sanıklar Faruk Fatih Özer, Güven Özer ve Serap Özer'in 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçundan tahliyesine, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından ise tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Dosya, yeniden hüküm kurulması amacıyla yerel mahkemeye geri gönderildi.