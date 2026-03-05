THY 2025'te 2,2 milyar dolar kâr elde etti - Son Dakika
THY 2025'te 2,2 milyar dolar kâr elde etti

05.03.2026 20:49
THY, 2025'te 2,2 milyar dolar esas faaliyet karı ile güçlü bir yıl geçirdi ve 2026'ya iddialı başladı.

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, 2025 yılını 2,2 milyar dolar esas faaliyet karı ile kapattıklarını belirterek, 2026 yılına güçlü bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Bolat, "Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu ve ülkemizin en değerli markası olarak küresel etki alanımızı genişletecek, havacılık sektörünün zirvesine olan yürüyüşümüzü sürdüreceğiz" dedi.

THY'nin 2025 yılı mali ve operasyonel sonuçlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, küresel havacılık sektöründeki zorluklara rağmen başarılı bir yılı geride bıraktıklarını belirtti. Bolat, "2025 yılı, küresel havacılık sektöründeki jeopolitik gerilimler ve tedarik zinciri aksaklıklarına rağmen iş modelimizin dayanıklılığını ve stratejilerimizin doğruluğunu bir kez daha kanıtladığımız bir yıl oldu. Yolcu sayımızı bir önceki yıla göre yüzde 8,8 artırarak 92,6 milyona, taşıdığımız kargo miktarını ise yüzde 8,4 artışla 2,2 milyon tona çıkardık. Böylece her iki alanda da tarihimizin en yüksek sayılarına ulaştık" dedi.

UÇAK SAYIMIZ 531'E YÜKSELDİ

2025 yılı finansal sonuçlarına da değinen Bolat, "Toplam gelirlerimizi yıllık yüzde 6,3 artırarak 24,1 milyar dolar seviyesine taşıdığımız 2025 yılında 2,2 milyar dolar esas faaliyet karı elde ettik. Bir önceki yıl 492 uçaktan oluşan filomuz, 2025 yılında katılan uçaklarla birlikte yüzde 5 büyüyerek 516 uçağa ulaştı. 2026 yılında da filomuza katılan yeni uçaklarla birlikte bu sayı 531'e ulaşmış durumda" ifadelerini kullandı.

SON 5 YILDA YATIRIMLARIMIZ 20 MİLYAR DOLARI AŞTI

THY'nin 2033 yılı hedeflerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bolat, "Ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu markası olarak Türkiye'nin geleceğine güvenle yatırım yapıyoruz. Hem yüzüncü yılımızı kutlayacağımız 2033 hem de ikinci 500 dönemini tamamlamayı planladığımız 2036 yılı hedeflerimiz doğrultusunda sadece geçtiğimiz yıl 6 milyar dolar değerinde yatırım gerçekleştirdik. Böylelikle son 5 yılda yaptığımız yatırımların toplamı 20 milyar doları aştı. 19 iştirak şirketini kapsayan Türk Hava Yolları ekosisteminde görev yapan 101 binin üzerindeki çalışma arkadaşımızla birlikte markamızı daha da yukarılara taşımak, milletimizi gururlandırmak ve ülkemize katkımızı artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Kültürleri, ülkeleri ve kıtaları birbirine bağlama vizyonumuzla hedeflerimize doğru emin adımlarla ilerlerken 2026 yılına da ocak ve şubat aylarındaki güçlü performansımızla umutla başladık" dedi.

Kaynak: DHA

Türk Hava Yolları, Havacılık, Ekonomi, Finans, Güncel, Son Dakika

THY 2025'te 2,2 milyar dolar kâr elde etti
