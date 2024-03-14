THY, Almanya\'daki grev nedeniyle bazı seferleri iptal etti

Bozcaada'da Boşandığı Eşini Bıçaklayan Sanığın Yargılanması Başladı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde boşandığı eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, eski eşinin kendisini kıskandığını ve parasının peşinde olduğunu iddia etti. Müşteki ise uzun yıllardır şiddet gördüğünü ve düzenli olarak nafaka ödenmediğini belirtti. Duruşma 5 Nisan tarihine ertelendi.