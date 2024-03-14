THY, Almanya\'daki grev nedeniyle bazı seferleri iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), Almanya'nın Leipzig ve Hannover kentlerindeki havalimanlarında güvenlik personeli grevi nedeniyle yarın icra edilecek bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, "TK 1339 İstanbul-Leipzig", "TK 1340 Leipzig-İstanbul" ve "TK 1554 Hannover-İstanbul" tarifeli seferlerinin yapılamayacağı belirtildi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla alınan Muğla'da Akbelen Ormanı çevresindeki tarım arazilerinin linyit madeni sahasına açılmasına yönelik kararın iptal edilmesi, İkizköylüler tarafından olumlu karşılandı. Köylüler, maden sahasının bulunduğu alanda traktörden çektikleri görüntülerle tepkilerini dile getirdi ve köylerine sahip çıkmaya devam edeceklerini belirtti.
Sapanca ilçesinin otoban kenarındaki Roman mahallesindeki pislik ve kötü koku, bölge halkını rahatsız ediyor. Vatandaşlar, Sapanca Belediyesi'ne tepki gösteriyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi'nde arı ve arı ürünleri alanında ihtisaslaşan, uzmanlaşan tek üniversite olduğunu belirtti.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde, 'fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etmek' suçundan hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Avanos İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
Denizli'de aranan 3 hükümlü, yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan hükümlüler, cezaevine teslim edildi. Aranan hükümlülerden biri dolandırıcılık suçundan 53 yıl 6 ay, diğeri hırsızlık suçundan 13 yıl 2 ay, diğeri ise uyuşturucu ticareti yapmaktan 8 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı'nda, Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yerleştirilen fotokapanlar sayesinde kurt ve akbabaların beslenme anları kaydedildi. Görüntüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Denizli'de İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, silah kaçakçılığı suçundan 3 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda ise 5 tabanca, 255 mermi, 2 av tüfeği ve 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında silah ve mühimmat ticareti suçundan işlem yapıldı.
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde boşandığı eşini bıçakla yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı. Sanık, eski eşinin kendisini kıskandığını ve parasının peşinde olduğunu iddia etti. Müşteki ise uzun yıllardır şiddet gördüğünü ve düzenli olarak nafaka ödenmediğini belirtti. Duruşma 5 Nisan tarihine ertelendi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayında kent merkezindeki mahallelerde iftar yemeği dağıtımını sürdürerek dayanışmayı ve paylaşmayı vurguluyor. Kepez Aydoğmuş Mahallesi'nde bin 500 kişiye sıcak yemek ikram edildi. Alanya'da ise Hacımemişler Camii önünde her akşam iftar çadırı kuruldu ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum Kent Meydanı'nın Kütüphane Parkı yapılacağı gerekçesiyle yıkımına başlanması tepki çekti.
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