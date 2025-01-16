THY Basın Müşaviri 'Yılın Kareleri' Oylamasında

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Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Üstün, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği, " Roketsan, Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "İsmi Silinirken", "Haber" kategorisinde Hakan Nural'ın "Kara haber" fotoğrafını beğenen Üstün, "Doğal Yaşam ve Çevre"de Samir Jordamovic'in "Umut Var", "Günlük Hayat"ta İsa Terli'nin "7 Tepe 5 Minare 1 Kule", "Spor"da Halil Sağırkaya'nın "Abluka" adlı karelerini seçti.

Üstün, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, 2024 yılının acısıyla tatlısıyla sona erdiğini söyledi.

Bu seneyi de hayırla bitirmeyi temenni eden Üstün, "Anadolu Ajansının yıllardır düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına ilk defa ben de katıldım. Özellikle bu yıl açtığınız 'Suriye' kategorisi insanı çok derinden etkiliyor. Yıllardır orada yaşanan durum nihayet sona varıyor gibi. '2025, memleket ve tüm dünya için sağlık, barış ve huzur getirir.' diye temenni ediyorum. Gazze'nin, Kudüs'ün hayırlı yıllar geçirmesini diliyorum." şeklinde konuştu.