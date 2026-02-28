THY'den İran Uçuşları Açıklaması

(ANKARA)- Türk Hava Yolları, İran uçuşlarının iptal edildiği yönündeki sosyal medya paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, sosyal medyada yer alan İran seferlerinin iptal edildiği yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Üstün, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, herhangi bir sefer iptalinin bulunmadığını ifade etti.

Üstün, yaptığı açıklamada, "İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir." dedi.