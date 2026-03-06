THY'den Kadınlar Günü Hediyeleri

TÜRK Hava Yolları'na (THY) yer hizmeti veren Turkish Ground Services (TGS), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle kadın çalışanlarına Kadın Emeğini Değerlendirme Kooperatifi tarafından hazırlanan hediyeleri dağıttı.
Şirket, sosyal sorumluluk çalışmasını 'kadın elinden kadın eline destek' anlayışıyla hayata geçirdiğini bildirdi. Kadın çalışanlara hediye edilen nakışlı bez çantaların, kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını güçlendirmek amacıyla faaliyet gösteren Kadın Emeğini Değerlendirme Kooperatifleri iş birliğiyle üretildiği belirtildi. Çalışanlara ayrıca kelebek figürlü broşların hediye edildiği kaydedildi.
