THY'den NATO Zirvesi için Ücretsiz Değişiklik - Son Dakika
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THY'den NATO Zirvesi için Ücretsiz Değişiklik

06.07.2026 21:23
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THY, Ankara'daki NATO Zirvesi nedeniyle uçuş rezervasyon ve parkur değişikliklerini ücretsiz yapacak.

ANKARA'DA 7-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek 36'ncı NATO Zirvesi nedeniyle uçuşlarda yaşanacak aksaklıklar nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) Ankara kalkışlı ve varışlı uçuşu olan yolcuların rezervasyon ve parkur değişikliklerinin ücretsiz yapılacağını açıkladı.

Konuyla ilgili olarak havayolu şirketinin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "Değerli yolcularımız, 29 Haziran 2026 ve öncesinde düzenlenmiş biletler için 06 Temmuz 2026 – 09 Temmuz 2026 (dahil) arasındaki Ankara kalkışlı, varışlı ve aktarmalı uçuşlara kayıtlı yolcularımızın seyahat planlarında esneklik sağlayabilmeleri amacıyla, 16 Temmuz 2026 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla aşağıdaki haklar tanımlanmıştır. Bu bağlamda rezervasyon ve parkur değişiklikleri ücretsiz olarak yapılacaktır. Bilet iade talepleri herhangi bir kesinti yapılmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Herhangi bir ücret farkı ve ceza alınmaksızın biletin geçerliliği 23 Temmuz 2026 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir. İlgili uygulamalar ve sağlanan haklar, uçuş için satın alınmış olan ek hizmetler için de geçerli olacaktır. İlgili uygulamalar sadece Türk Hava Yolları tarafından icra edilen uçuşlarda geçerli olacaktır. Saygılarımızla" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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