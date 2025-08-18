THY\'den Pilot Adaylarına Yeni Değerlendirme Sistemi

Türk Hava Yolları (THY), pilot adaylarının değerlendirme süreçlerinde kalite standartlarını yükseltmek, süreçleri uluslararası düzeyde daha etkin biçimde yürütmek ve aynı zamanda bu süreçleri millileştirmek adına geliştirdiği Psikometrik ve Değerlendirme Merkezi Uygulamaları (PACE) projesini tanıttı.

Projenin tanıtımı dolayısıyla THY'nin Yeşilköy'deki Genel Müdürlük Binası'nda bir tören düzenledi.

Törende konuşan THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY olarak 2033 hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerini, insan kaynakları gelişiminde de güçlü projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Bolat, projeyi geliştiren ekiplerle gurur duyduğunu belirtti.

İstanbul Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bolat, bu işbirliğinin süreceğini belirtti.

THY'nin yıllardır büyümeye devam eden bin şirket olduğuna dikkati çeken Bolat, "Bugün 19 iştiraki, 100 bine yakın çalışanı, 35 milyar doları geçen geliriyle THY Türkiye'nin en önemli ekonomik gücü. İstanbul Üniversitesi gibi köklü bir üniversitemizle yapmış olduğumuz işbirliği neticesinde böyle güzel bir ürün ortaya çıktı. İnşallah bunların devamı, daha büyük projelerde İstanbul Üniversitesi'nin değerli kadrolarıyla, arkadaşlarımızın çalışmaları devam edecek. Daha güzel çalışmalar yapacağız." diye konuştu.

Bolat, PACE'nın tamamen yerli ve milli imkanlarla hazırlanmış önemli bir proje olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu proje sadece bir sistem, bir araç değil, aynı zamanda geleceğe yönelik vizyonumuzun bir sembolüdür. Yetiştirilmek üzere istihdam edilen pilot adaylarımızın yeteneklerini değerlendirecek PACE projesi, uçuş emniyetine de önemli katkılar sağlayacaktır. Başta havacılık olmak üzere pek çok sektörde yetenek ölçüm süreçlerine yön verecek olan bu proje, ortaklığımızın akademi, teknoloji ve sektör deneyimini buluşturduğu işbirliğiyle hayata geçti. En köklü üniversitelerimizden İstanbul Üniversitesi ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği modelinin örnek teşkil ederek farklı sektörlerde yeni projelere zemin hazırlamasını temenni ederiz."

THY'nin 500. uçağını ekim ayında filosuna katacağını söyleyen Bolat ve şu anda 7 binden fazla pilotun şirkette görev yaptığını ifade etti.

Bolat, THY'nin sivil havacılıkta önemli bir aktör haline geldiğini anlatarak, "Uçak aldığımızda Amerika ve Avrupa'nın endüstrisine, motor aldığımızda yine aynı şekilde bu endüstrilere katkıda bulanmanın yanı sıra biz uçaklarla Türkiye'nin ekonomisine çok büyük katkılarda bulunuyoruz. Geçen seneki Türkiye ekonomisine katkımız 54 milyar dolar. İnşallah 810 uçağa çıktığımızda 144 milyar dolar Türkiye ekonomisine katkımız olacak. Bu çok önemli bir rakam. Kuzey Afrika'daki bir ülkenin şu anda ekonomik büyüklüğüne denk geliyor. " ifadelerini kullandı.

"PACE, bilgisayar tabanlı ilk yerli ve milli bilişsel test bataryasıdır"

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar da PACE Proje'sinin İstanbul Üniversitesi Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü ve THY İnsan Kaynakları Başkanlığı işbirliği ile yapıldığını söyledi.

Proje çalışmalarının 2020 yılında başladığını dile getiren Zülfikar, "PACE, 2023 yılında hız kazanıyor. 2024 Temmuz'undan itibaren adaylara uygulanıyor. 18 Şubat 2025 itibarıyla da THY'nin ikinci pilot seçimlerindeki bilişsel değerlendirme aşamasında sadece PACE kullanılıyor. Bu proje kapsamında bellek, uzayla ilgili algısı, psiko-motor koordinasyonu, çoklu işlem becerileri gibi temel bilişsel yetkinliklerinin yanı sıra fizik ve matematik bilgileri de ölçülüyor. Böylece bir pilotun kritik öneme sahip olduğu süreçleri standart bilimsel yöntemlere her kişi için ayrı ayrı değerlendiriliyor." diye konuştu.

Zülfikar, projenin İstanbul Üniversitesi'nin "Açık Bilim-Açık Kapı" ilkesi ve "Perspektif 2053" vizyonu doğrultusunda geliştirildiğine vurgu yaparak, " PACE, bilgisayar tabanlı ilk yerli ve milli bilişsel test bataryasıdır. THY pilot seçimlerinde kullanılan bu özgün yazılım, yurtdışından alınan hizmetlerin yerini alarak Türkiye'nin bilimsel bağımsızlığını ve teknoloji üretme gücünü ortaya koymaktadır. Kendi verilerimizi kendi imkanlarımızla işleyip ülke sınırları içinde tutmamız, bu projenin en kritik ve stratejik kazanımıdır." şeklinde konuştu.

Teste tabi tutulan pilotların verilerinin ülke sınırları içinde tutulacağını kaydeden Zülfikar, projenin Türkiye'nin havacılığında dijital dönüşüme önemli bir katkı olduğuna dikkati çekti.

PACE Projesi

İstanbul Üniversitesi Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü desteğiyle sürdürülen proje, Türkiye'de havacılık psikolojisi alanında yapılan öncü uygulamalara katkı sunmayı hedefliyor.

Elde edilen verilerin hem aday değerlendirme kalitesini artırması hem de sektörel ve akademik işbirliklerine zemin hazırlaması amaçlanıyor.

Projenin temelinde, pilot adaylarının bilişsel, becerilerini ölçmeyi hedefleyen bilimsel yöntemlerle tasarlanmış test sistemi yer alıyor.

PACE-A (Aptitude/Yetenek) aşaması, adayların bellek, dikkat kapasitesini objektif kriterlerle ölçmek üzere geliştirilmiş olup, uzun yıllar boyunca yurt dışından satın alınan testlere alternatif olarak milli imkanlarla tasarlandı.

THY, havacılık sektöründeki lider konumunu daha da güçlendirmek ve operasyonel mükemmeliyet anlayışını her aşamada yaygınlaştırmak amacıyla yenilikçi projeleri hayata geçirmeye devam edecek. PACE projesiyle, pilot adaylarının seçimi ve değerlendirilmesi süreçlerinde güvenilirlik, şeffaflık ve etkinlik ilkelerini daha da ileri bir noktaya taşımayı sürdürecek.