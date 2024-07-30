THY, Erzurum-İstanbul arasında ek seferler düzenleyecek

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Türk Hava Yolları (THY), ağustos ayında Erzurum ile İstanbul arasında karşılıklı ek sefer düzenleyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, THY tarafından düzenlenecek ek seferlere ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, "Türk Hava Yolları tarafından 6 ile 22 Ağustos arası salı, çarşamba ve perşembe günleri haftada 3 gün, 27 ile 30 Ağustos tarihleri arası ise salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri 4 gün olmak üzere Erzurum-İstanbul ve İstanbul-Erzurum uçuşlarına karşılıklı ilave seferler koyulmuştur." ifadelerine yer verildi.