THY, EYOF 2025 için Airbus A350 ile Sporcuları Taşıdı - Son Dakika
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THY, EYOF 2025 için Airbus A350 ile Sporcuları Taşıdı

THY, EYOF 2025 için Airbus A350 ile Sporcuları Taşıdı
19.07.2025 12:32
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Türk Hava Yolları, EYOF 2025'te yarışacak Türk sporcuları 'Airbus A350' uçağıyla uçurdu.

Türk Hava Yolları (THY), Kuzey Makedonya'da 20-26 Temmuz'da düzenlenecek 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'ne (EYOF 2025) katılacak Türk sporcuları "Airbus A350" uçağı ile taşıdı.

"TK 1003" seferiyle yerel saatle 07.55'te Uluslararası Üsküp Havalimanı'na inen "Airbus A350", genellikle THY'nin uzun menzilli destinasyonlarında kullanılıyor. Üsküp'teki havalimanına THY, ilk kez bu büyüklükte bir uçakla sefer düzenledi.

Uluslararası Üsküp Havalimanı'na gelen Türk sporcular ile yolcuları THY'nin Üsküp Müdürü Ülker Şule Aksoy karşıladı.

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın oğlu milli sporcu Ömer Kutluay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, EYOF'taki gruplarında Fransa, Kuzey Makedonya ve Letonya'nın bulunduğunu, zorlu mücadelelerin kendilerini beklediğini söyledi.

Çok çalıştıklarını ve hazır olduklarını vurgulayan Kutluay, "Bakalım inşallah madalya veya şampiyonlukla biter." dedi.

Kutluay, THY'nin "Airbus A350" uçağı ile gerçekleştirdikleri uçuş deneyimine de değinerek, "Güzeldi, rahattı. Büyük bir uçak. Uzun süredir büyük bir uçağa binmiyordum, çok rahattı. Uyudum da. Güzeldi." ifadelerini kullandı.

Voleybol takımı şampiyon olmak istiyor

Türk voleybolculardan Ceylin Kuyan da EYOF'ta hedeflerinin büyük olduğunu, şampiyon olmak istediklerini belirtti.

Gruplarında İtalya, Slovenya ve Kuzey Makedonya'nın bulunduğunu anlatan Kuyan, "İlk gün Slovenya ile oynayacağız. Yenersek gruptan çıkma şansımız artıyor. Turnuvanın güzel geçmesini diliyorum." diye konuştu.

Uçuştan çok memnun olduklarını söyleyen Kuyan, "Çok memnunduk. Her şey de çok güzeldi, çok rahattı uçağımız. O yüzden çok teşekkür ederiz Türk Hava Yollarına." ifadelerini kullandı.

EYOF'ta yüzme branşında yarışacak olan Sarp Barkın Hasay da "100 metre ve 200 metre sırt yüzeceğim. Ülkeme çok iyi destek olacağıma inanıyorum." dedi.

"Airbus A350"

THY bünyesinde 2022 yılından beri bulunan "Airbus A350" uçağı, 28 business ve 288 ekonomi koltuk olmak üzere toplam 316 koltuk kapasitesine sahip.

Genellikle THY'nin uzun menzilli destinasyonlarında kullanılan uçak, Airbus'ın sessiz ve çevre dostu "eXtra Wide Body" ailesinden geliyor.

En belirgin özelliği yüksek verimlilik, uzun menzilli ve düşük yakıt tüketimli motor sistemi sunması olan uçak, modern kabin içi ortamıyla yolculara büyük konfor sağlıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel THY, EYOF 2025 için Airbus A350 ile Sporcuları Taşıdı - Son Dakika

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